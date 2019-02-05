14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,218
  • 5,9709
  • 220.099
  • 102.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

'Milli enerji hamlesi meyvelerini veriyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden Türkiye’deki yerli kaynaklarla enerji üretimi hakkında grafikli açıklamada bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Albayrak “Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor” dedi. Albayrak’ın paylaştığı grafikte ise şu bilgiler yer aldı: “2017 yılında yerli kaynaklı elektrik üretimi, toplam üretimin yüzde 45.48’i, yani 135 milyar kw iken, bu rakam 2018 yılında 150.9 kw’ye yükselerek toplam üretim içinde yüzde 49.65 pay aldı. Yerli kaynaklı elektrik üretimi ocak 2018’de aylık bazda 11.8 kw olurken, bu rakam ocak 2019’da 15.5 kw’ye yükseldi.

Bu arada Albayrak attığı ikinci tweet ile de Ziraat’in başarısını değerlendirdi. Albayrak “Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance’in Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan Ziraat, aynı zamanda Türkiye’nin en değerli bankası oldu. Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum” dedi.

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"

'Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor'

Küresel ısınma Himalaya buzullarını eritecek

Küresel ısınma Himalaya buzullarını eritecek

Angelina Jolie Arakanlı Müslümanları ziyaret edecek

Angelina Jolie Arakanlı Müslümanları ziyaret edecek

Şırnak'ta terör operasyon: Hepsi imha edildi

Şırnak'ta terör operasyon: Hepsi imha edildi

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

AB'den İran'ın füze faaliyetlerine uyarı

AB'den İran'ın füze faaliyetlerine uyarı

Kayıp 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı

BM Venezuela kararını açıkladı

BM Venezuela kararını açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA