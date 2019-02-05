'Milli enerji hamlesi meyvelerini veriyor'

Albayrak “Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor” dedi. Albayrak’ın paylaştığı grafikte ise şu bilgiler yer aldı: “2017 yılında yerli kaynaklı elektrik üretimi, toplam üretimin yüzde 45.48’i, yani 135 milyar kw iken, bu rakam 2018 yılında 150.9 kw’ye yükselerek toplam üretim içinde yüzde 49.65 pay aldı. Yerli kaynaklı elektrik üretimi ocak 2018’de aylık bazda 11.8 kw olurken, bu rakam ocak 2019’da 15.5 kw’ye yükseldi.

Bu arada Albayrak attığı ikinci tweet ile de Ziraat’in başarısını değerlendirdi. Albayrak “Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance’in Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan Ziraat, aynı zamanda Türkiye’nin en değerli bankası oldu. Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum” dedi.