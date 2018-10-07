Milli füzelere Kement

Türk savunma sanayisinde var olan kabiliyetlerle milli akıllı mühimmatlar ve seyir füzelerinde kullanılmak üzere veri link terminali geliştirilmesine yönelik projede fabrika kabul testleri başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma arasında 2013 sonunda imzalanan Hava-Hava ve Hava-Yer Sistemleri Arasında İhtiyaç Duyulan Veri Bağı Sistemi Geliştirilme Projesi’nde (Kement) önemli bir aşama tamamlandı. Meteksan Savunma tarafından tasarlanan Kement Projesinde 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN, TÜBİTAK BİLGEM ve MilSOFT da alt yüklenici olarak görev aldı. Projede fabrika kabul aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından platform entegrasyon ve saha kabul testleri başladı. Bu aşamada hava-hava ve hava-yer sistemleri arasında ağ yapısında çalışan taktik veri bağı terminallerinin seyir füzelerinin taarruz gücünü, bekasını ve elastikiyetini artırdığı doğrulanacak.

HEDEF İHRACAT DA YAPMAK

Füze ve ilgili hava platformu üzerinde bulunan Kement terminalleri sayesinde hedef bölgesindeki değişimlere göre füzenin görevinde değişiklikler yapılabiliyor, füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor ya da görev iptal edilebiliyor. Proje ilk olarak seyir füzeleri ve hava platformları için gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, ağ destekli harekat için de önemli bir altyapı sağlıyor. Bu konseptle aynı veri linkini kullanan tüm unsurlar, eş zamanlı olarak aynı ağ üzerinden iletişim kurabiliyor. Örneğin, füze uçak tarafından ateşlendikten sonra, uçağın iletişim menzilinden çıksa dahi ağda yer alan başka bir kara, deniz ya da hava unsuru üzerinden kontrol edilmeye devam edilebiliyor. Kement Projesi’nin tamamlanmasından sonraki süreçlerde, benzeri terminallere erişemeyen dost ve müttefik ülkelerde önemli ihracat potansiyeli yakalanması hedefleniyor.