Milli İstihdam Seferberliği ile İŞKUR bir milyon 247 bin kişi işe kavuşturdu

2018'de bir milyon 250 bin kişiyi iş sahibi yapma parolasıyla yola çıkan İŞKUR, yıl sonunda amacına ulaştı.

2017 yılında bir milyon kişiyi işe yerleştiren kurum, 2018'de ise bir milyon 247 bin kişiyi iş sahibi yaptı. İŞKUR'un bu başarısında en önemli yardımcısı, hükûmetin işverenlere vermiş olduğu destekler oldu.

İşverenlere bir yandan asgari ücret desteği verilirken, bir yandan da +1 çalışan için ‘Bir Senden Bir Benden' projesiyle destek verildi.

2017 yılında 172 bin yükseköğretim mezunu genç iş hayatına katılırken, bu rakam 2018'de yüzde 21'lik artışla 218 bine ulaştı. Hükûmetin kadınlara 2-5 yaş arasındaki çocukları için 400 TL kreş desteği sunmasıyla birlikte, iş sahibi olan kadın sayısı 2017'de 357 binken 2018'de 435 bine ulaştı.

İŞKUR'un önceki senelerde faaliyete soktuğu ancak etkili olamayan Toplum Yararına Program'lar da geçtiğimiz sene altın çağını yaşadı. İlk etapta 80 bin kişi, okulların açılmasıyla birlikte okullarda çevre temizliğinin yapılması ve okul-aile arasında diyalogun kurulması için işe yerleştirildi.

TYP'lerde atılım bununla sınırlı kalmadı. 2018'in son ayında alınan karar doğrultusunda 70 bin kişi daha Toplum Yararına Program kapsamında istihdam edildi.

İşbaşı Eğitim Programı, Meslek Edindirme Kursları ve Girişimcilik Kurslarında hedeflenen 480 bin rakamının üzerine çıkıldı. 300 bini İş Başı Eğitim programından, 120 bini Meslek Edindirme Kurslarından, 80 bini de Girişimcilik Eğitimi Kurslarından olmak üzere 500 bin kişi kurslardan yararlandı.