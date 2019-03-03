Milli muharip uçak 2026’da göklerde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli muharip uçağın 2026’da göklerde olacağını söyledi. Oktay “Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600’ü aştı” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli muharip uçağın 2023’te hangardan çıkaracağını, 2026’da ise göklerde olacağını söyledi. Oktay, Kızılcahamam’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından düzenlenen ‘Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, yerli üretimde yüzde 65’leri yeterli görmediklerini belirtti.
TUSAŞ’IN KATKISI BÜYÜK
“Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600’ün üzerine çıkmıştır” ifadesini kullanan Oktay, sadece üretim değil özgün ürün geliştirme ve tasarım alanında da gelinen noktanın, takdire şayan olduğunu söyledi. Oktay “Milli sinerjinin gelişmesiyle savunma sanayimizi şahlandıran TUSAŞ’ın, Türkiye’nin bugün geldiği noktaya katkısı çok büyüktür. 2002 yılında dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında tek bir savunma firmamız bulunmazken, bugün TUSAŞ 64. sıraya yerleşmiştir. Çok daha yukarılara çıkacağız” dedi.
2031’DE ENVANTERDE
TUSAŞ’ın, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uzay sistemleri gibi ülkenin milli teknoloji hamlesi açısından en stratejik projelerini gerçekleştirmesinin, herkes için gurur kaynağı olduğunu belirten Oktay, şu bilgileri verdi: “Coğrafi kısıtlama olmaksızın, dünya üzerinde herhangi bir bölgeden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesini sağlayan uydumuz GÖKTÜRK 1 ve TUSAŞ tarafından üretilen ilk milli gözlem uydumuz GÖKTÜRK 2, uzaya fırlatılarak adımızı uzaya yazdırmıştır. Ülkemizin bütünlüğüne kasteden PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede güvenlik güçlerimizin kullandığı ATAK helikopteri ve ANKA gibi iftihar vesilesi ürünlerimiz var. Milli Muharip Uçak Projesi’nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin’den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacaktır. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023’te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026’da göklerde görmek nasip olacak. 2031’de envantere alıyoruz.”
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de konuşmasında TUSAŞ ile THY arasında kesin bir iş birliğinin gündeme alınması gerektiğini söyledi.
% 65 YETERLİ DEĞİL
Oktay “Savunma sanayisinde yerlilik oranımızı yüzde 15’lerden, yüzde 65’lere kadar çıkardık. Yüzde 65’lere nasıl geldik, sizler çok iyi biliyorsunuz. ATAK helikopterinden edindiğimiz tecrübeyi bir adım öteye taşıyarak, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ile yeni bir sayfa açtık. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen yerli helikopterimiz GÖKBEY test uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiş, gururumuz olmuştu. Geçtiğimiz aylarda TEI’nin yerli ve milli olarak geliştirdiği PD-170 motoruyla insansız hava araçlarımızdan ANKA’nın uçuşu başarıyla gerçekleştirildi” diye konuştu.
TUSAŞ hedef büyüttü
Toplantıda konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 10 yılda TUSAŞ’ı dünyanın en büyük 15’inci savunma sanayisi şirketi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hürjet’in 2022’de uçacağını belirten Kotil, Milli Muharip Uçak’ın 2023’te hangardan çıkacağını, 2029’da da teslimata başlanacağını bildirdi. Helikopterde iyi bir oyuncu olma yolunda ilerlediklerini dile getiren Kotil, Atak helikopterinin ihracat çalışmalarının sürdüğünü, T70 helikopterinin de 2020’de uçmaya başlayacağını ifade etti. Kotil, Gökbey helikopterinin 2020’de teslimata geçeceğini, Atak-2 helikopterinin de 2024’te havada olacağını söyledi. Kotil “Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 64’üncüyüz, 10 yılda inşallah 15’inci sıraya çıkacağız” diye konuştu.
MPT-55K ile atış yaptı
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikası’nı ziyaret eden Fuat Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretimi yapılan MPT-76, MPT-55 ve MPT-55K üretim stantlarını gezdi. Silahlar hakkında yetkililerden bilgi olan Oktay, daha sonra atış poligonuna geçti. Poligonda kısa namlulu olarak üretilen MPT-55K ile atış yapan Oktay, silahın performansının çok iyi olduğunu ifade etti.
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