Milli muharip uçak 2026’da göklerde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli muharip uçağın 2023’te hangardan çıkaracağını, 2026’da ise göklerde olacağını söyledi. Oktay, Kızılcahamam’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından düzenlenen ‘Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, yerli üretimde yüzde 65’leri yeterli görmediklerini belirtti.

TUSAŞ’IN KATKISI BÜYÜK

“Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600’ün üzerine çıkmıştır” ifadesini kullanan Oktay, sadece üretim değil özgün ürün geliştirme ve tasarım alanında da gelinen noktanın, takdire şayan olduğunu söyledi. Oktay “Milli sinerjinin gelişmesiyle savunma sanayimizi şahlandıran TUSAŞ’ın, Türkiye’nin bugün geldiği noktaya katkısı çok büyüktür. 2002 yılında dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında tek bir savunma firmamız bulunmazken, bugün TUSAŞ 64. sıraya yerleşmiştir. Çok daha yukarılara çıkacağız” dedi.

2031’DE ENVANTERDE

TUSAŞ’ın, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uzay sistemleri gibi ülkenin milli teknoloji hamlesi açısından en stratejik projelerini gerçekleştirmesinin, herkes için gurur kaynağı olduğunu belirten Oktay, şu bilgileri verdi: “Coğrafi kısıtlama olmaksızın, dünya üzerinde herhangi bir bölgeden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesini sağlayan uydumuz GÖKTÜRK 1 ve TUSAŞ tarafından üretilen ilk milli gözlem uydumuz GÖKTÜRK 2, uzaya fırlatılarak adımızı uzaya yazdırmıştır. Ülkemizin bütünlüğüne kasteden PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede güvenlik güçlerimizin kullandığı ATAK helikopteri ve ANKA gibi iftihar vesilesi ürünlerimiz var. Milli Muharip Uçak Projesi’nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin’den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacaktır. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023’te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026’da göklerde görmek nasip olacak. 2031’de envantere alıyoruz.”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de konuşmasında TUSAŞ ile THY arasında kesin bir iş birliğinin gündeme alınması gerektiğini söyledi.