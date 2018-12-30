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Milli ödeme sistemi 7 milyona ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, Nisan 2016’da tüm üye bankaların desteğiyle hayata geçirdikleri Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY) logolu kart sayısının bugün 7 milyona ulaştığını söyledi.

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Canko “2019’da TROY logolu kart sayısını 17 milyon karta çıkarmayı ve bu kişilerin edindikleri ilk kartın TROY logolu olmasını hedefliyoruz. Öte yandan BKM olarak dijital ödemelere yenilikçi ürünlerimizle öncülük etmeye devam edeceğiz. TROY’un sunduğu dijital ödeme yelpazesini 2019’da daha da genişleteceğiz” dedi. Canko TROY’un bugün 25’i banka, 3’ü elektronik para kuruluşu olmak üzere toplamda 28 üyesi bulunduğunu belirterek “Bu yıl her ay çift haneli büyüme oranlarına ulaştıklarını belirten Canko, “Kart sayımızı neredeyse 4 katına çıkardık. Özellikle yeni verilen kartlarda ciddi bir büyüme sağladık, 2018 yılında yeni verilen her 100 kartın 28 tanesi TROY logoluydu” dedi. Canko, TROY olarak amaçlarının Türkiye’de henüz kartlı ödemeleri kullanmayan 20 milyonu aşkın kişiye temas etmek olduğunu dile getirdi.      

AVRUPA’DA ÖNDEYİZ

Canko, Türkiye’nin kart adedinde Avrupa’nın 1 numaralı kart pazarı olmaya devam ettiğini söyledi. Kasım 2018 itibarıyla kredi kartı adedinin 66 milyon, banka kartı adedinin ise 144 milyon seviyesine ulaştığını belirten Canko, böylece toplam kart adedinin 210 milyon adede çıktığını kaydetti. Canko, şu ifadeleri kullandı: “Kredi kartı adedinde Avrupa’da en fazla karta sahip İngiltere’nin önünde yer alırken, banka kartı adedinde ise Almanya’nın arkasında 2. sırada yer alıyoruz. Toplam kart adedinde ise Avrupa’da en fazla karta sahip ülke konumumuzu bu yıl da sürdürüyoruz. Kredi kartıyla yapılan ödemelerin 2018 yılı sonunda yüzde 19 büyümeyle yıllık 720 milyar TL’ye, yükseldi.”

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