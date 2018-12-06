Milli savunma hamlesinde iki dev adım

Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’nun inşası ile Milli Muharip Uçak Projesi’nde çalışmalar hızlandı. TCG Anadolu’nun teslimi 1 yıl önce çekilirken milli savaş uçağı için de rüzgar tünellerinin inşasına başlandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen Milli Muharip Uçak için rüzgar tüneli testlerinin yapıldığını söyledi. Projenin son durumuna ilişkin bilgi veren Kotil “Uçağımız şu anda rüzgar tünelinde, konfigürasyonun son şeklini vermeye çalışıyoruz. Çok hızlı şekilde uçağı tamamlamak istiyoruz. BAE Systems ile teknik iş birliğimiz var. Şirketin yaklaşık 70 personeli burada çalışıyor. Bu iş birliği basit bir mühendislik hizmeti satın alımı değil. Teknolojik olarak da bir araya gelmiş durumdayız. Bu uçak için rüzgar tünelleri yapıyoruz, büyük laboratuvarlar kuruyoruz” dedi. Kotil “Milli Muharip Uçak ağırlıkla kompozit olacak. Kompozit için şu anda 200 milyon dolarlık bir inşaat devam ediyor. 200 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz. Kompozitte TUSAŞ’ı dünyadaki kapasitenin yüzde 2’sine getirmek istiyoruz ki uçağı kolay yapalım” diye konuştu.

İLK HEDEF 400 SİPARİŞ

Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında ilk etapta 6 geliştirme hava aracı üretilecek. Daha sonra eklenecek yeni araçlarla uçak 2033’teki seri üretime hazırlanacak. Seri üretim aşamasına kadar 400 adetlik uçak siparişine ulaşılması öngörülüyor.

60 ülkeden sipariş geldi

Son yıllarda savunma sanayiinde üzerinde önemle durulan yerli ve milli üretim ürünlere bir yenisi daha eklendi. WattozzSida (Silahlı insansız deniz aracı) projesiyle dikkatleri üzerine çeken Albayraklar Şirketler Grubu, şimdi de üretimini bitirdiği uzaktan etkili kablosuz milli enerji silahı Wattozz’un dünyaya sundu. Tamamen yerli kaynaklarla üretilen uzaktan etkili elektroşok silahı Wattoz, distribütörlükler verilmek suretiyle dağıtılacak. Yerli üretim ‘Wattoz’ şimdiden 60 ülkeden 70 bin adet sipariş aldı. Silahın seri üretimine ise gelecek ay başlanacak.

Yüzen ordu 1 yıl erken teslim

Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde inşası süren çok maksatlı amfibi hücum gemisi (LHD) TCG Anadolu’nun inşası hızlandı. ‘Yüzen ordu’ olarak da adlandırılan Türkiye’nin en büyük savaş gemisini ziyaret eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu’nun inşasının hızla devam ettiğini belirterek “Teslim tarihinin planlanandan bir yıl öne çekilmesiyle ilgili planlamalar ve çalışmalar devam ediyor” dedi. Demir, “Geminin boyutlarını görüyorsunuz. Kabiliyet olarak içinde çıkarma gemileri, çıkarma gemilerinin üzerinde tankları taşıyabilecek ve uçuş platformu olarak kullanılacak, üst güvertesinde de helikopterlerin iniş-kalkış yapabileceği ve gerektiğinde de dikine iniş-kalkış yapabilen uçakların inip-kalkabileceği bir uçuş güvertemiz de var” diye konuştu. Demir, bakım hangarları ve havuzu ile Türkiye’nin küresel güç olma yönündeki iddiasını hayata geçirebilecek bir ürünün inşasının devam ettiğini bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın işin başlangıç aşamasında süreyle ilgili bir talebi bulunduğunu anımsatan Demir “Şu anda, 2020’nin son çeyreğinde geminin teslimini gerçekleştirmek üzere planlamalar, çalışmalar, tedarik süreçleri devam etmekte” diye konuştu.