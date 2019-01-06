Milli savunma sanayi ürünleri, yoğun talep görüyor

Buna göre, 1 milyar dolar üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 39 olurken, il sayısı ise 17 oldu. 23 sektör 1 milyar dolar üzerinde ihracat yaparken, ihracata yeni başlayan firma sayısı 15 bin 743 olarak gerçekleşti. İhracat yapılan ülke listesine İsviçre, Libya, Hindistan, Portekiz, Katar ve Çekya eklendi. Yeni eklenen iller ise Eskişehir ve Kahramanmaraş oldu.

2 milyar doları da aştı

Savunma ve havacılık sanayiinin ihracatı aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.9 artarak 253 milyon 496 bin dolara ulaştı. Bu, yıl içindeki en yüksek aylık ihracat oldu. Sektörün 2018’deki performansı ise 2017’ye göre yüzde 17 arttı. Sektörün ihracat rekoru yıl sonunda 2 milyar 35 milyon 334 bin dolara taşındı. Sektör böylece ilk kez 2 milyar dolar sınırını da aşmış oldu.

198 fuara milli katılım

İhracatta rekoru ise çelik sektörü sürükledi. 2018’de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve birlikleri bir dizi faaliyette bulundu. Buna göre 198 fuara milli katılım sağlanırken, 285 fuarda info stand kuruldu. 135 ülkede düzenlenen fuarlara katılım gerçekleştirildi

(Miray Çimen / Akşam)