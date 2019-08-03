Milli savunmada vistes yükseltiyoruz

Ankara Teknopark’ta SAHA İstanbul’un Başkent’teki üçüncü irtibat ofisinin açıldı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, savunma sanayinde alınması gereken çok mesafe olduğunun altını çizdi. Büyükdere “Uçak, zırhlı ve elektrikli araçlar endüstrimizde, yazılımda, donanım ve teçhizat üretiminde, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu o kadar çok malzemenin üretilmesi gereksinimiyle yüz yüze kalıyoruz ki bizim onların her birine yeni alanlar, sanayi bölgeleri, insan kaynağı oluşturmamız ve onları minimum maliyetle bu ihtiyaçları karşılayabilecek güce eriştirmemiz gerekiyor. Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok alanda çalışmamız lazım” dedi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de, SAHA İstanbul’un, savunma sanayi alanında öne çıkan iki şehir olan İstanbul ve Ankara arasında kurulacak köprü için önemli olduğunu belirterek, kamu, özel sektör ve akademi gibi tüm paydaşların birlikte çalışmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

21 ilden 391 üyemiz var

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise, SAHA İstanbul’un hızlı bir ivme ile en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğine işaret ederek, “Yoğun emeklerle bugüne geldik. 391 üyemiz var. Amacımız milli teknoloji hamlesini desteklemek. Bu anlamda faaliyetlerimize devam ediyoruz. 21 ilden üyelerimiz var. Savunma sanayi, elde ettiği başarılarla son 15 yılda diğer sektörlere örnek oldu. Şimdi de savunma sanayinin kalbi olan Ankara’daki eksikliğimizi de kapatmış bulunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, SAHA İstanbul’un kuruluş amacının doğal oluşan organizasyonları desteklemek ve onlara aracı olmak olduğuna dikkati çekerek, ülkenin hızla değişen ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerin üretilmesi gerektiğini söyledi. Son dönemde savunma sanayinde oluşan yerlilik ve millilik kriterlerinin diğer sektörlerde de uygulanmaya başlandığını anlatan Bayraktar, şöyle konuştu: “Bu iş birliğini birbirine tamamlayıcı şekilde ileriye götürmemiz gerekiyor. Açtığımız Ankara irtibat ofisimizle de vites atarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”