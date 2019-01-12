Milli silahta gurur günü

Son dönemde yurt içi ve dışındaki güvenlik operasyonlarında elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), ihracat başarısına yenisini ekledi. Katar’ın ardından Ukrayna Ordusu da Bayraktar’ın ürettiği silahlı İHA’ları tercih etti. Böylece Türkiye’nin milli gururu olan İHA’lar Avrupa semalarına açılmış oldu. İHA’ların satışıyla ilgili anlaşmayı ise Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

6 ADET SATILACAK

Alınan bilgiye göre, anlaşma Ukrayna devlet kuruluşu Ukrbronprom bünyesindeki Ukrspetsproekt ve Baykar arasında imzalandı. Baykar, anlaşma kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 İHA üretecek ve 1 yıl içinde araçlar teslim edecek. Araçlarla birlikte 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna’nın kullanımına sunulacak. Bayraktar TB2’nin Ukrayna’ya satışı 3 yıllık bir süreye yayılıyor. Bu süre içinde Ukraynalı heyetler Bayraktar TB2 ile yapılan testlere katıldı. İHA’nın uçuş ve yer testlerindeki performansı, Zeytindalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarındaki başarısı Ukrayna’nın kararının şekillenmesinde belirleyici oldu.

DÜNYAYA REFERANS OLACAK

Ukrayna gibi havacılıkta kritik teknolojilere sahip bir ülkenin İHA ihtiyacı için Bayraktar TB2’yi seçmiş olması bundan sonraki ihracat çalışmalarında önemli bir referans oluşturacak. Bayraktar TB2’yi daha önce de Katar tercih etmişti. Katar’da geçen yıl düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nda (DIMDEX 2018) ihracat haberi duyurulmuştu.

İSRAİL’E DİL DÖKÜYORDUK

Bir zamanlar İsrail’den İHA almak için dil döken Türkiye, bugün milli gurur, yerli İHA’larla ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi. Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor.

Türkiye bugün dünyada İHA üretebilen ilk 5 ülke içinde yer alıyor. Ancak bu süreç yaşanan engellemeler nedeniyle hiç de kolay olmadı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar önceki gün yaptığı açıklamada bu süreci “Entrikalar sonucu Bayraktar TB2’nin envantere girmesi 4 sene gecikti. Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar’ı tutuklatmaya dahi kalktılar. Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi” sözleriyle anlatmıştı. 4 yıllık gecikmeye rağmen büyük başarı elde eden milli silahlı İHA’lar 2009’da ilk test uçuşunu yapmıştı. İHA üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor. Lazer güdümlü anti tank füzesi ve harp başlıklı akıllı füze ile hedefi tam isabet vurabilen TB2 İHA, 80 bin uçuş saatini geride bıraktı. Orduda 75 İHA bulunuyor.

Milletin başarısı