İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0246
  • EURO
    6,5804
  • ALTIN
    303.056
  • BIST100
    121142
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'de ''milyar dolarlık'' ihracat yapan il sayısı 19'a yükseldi
Ekonomi

Türkiye'de ''milyar dolarlık'' ihracat yapan il sayısı 19'a yükseldi

Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği toplam 171,5 milyar dolarlık ihracatının yüzde 50,2'si İstanbullu firmalar tarafından yapılırken, 1 milyar doların üzerinde ihracata imza atan il sayısı 19'a çıktı.

AA12.02.2020  11:04 - Güncelleme: 12.02.2020  11:04

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin 2019'da Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracatı 171,5 milyar dolara ulaştı, ithalat ise yüzde 9,1 düşüşle 202,7 milyar dolara geriledi.

İhracat rakamları illere göre incelendiğinde, dış satışların yüzde 50,2'sinin İstanbullu firmalar tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren il sayısı 2018'de 17 iken, Trabzon ile Çorum'un da eklenmesiyle 2019'da 19'a yükseldi.

Listede yaklaşık 86,2 milyar dolarla ilk sırada yer alan İstanbul'u 10,3 milyar dolarla Bursa, 10,2 milyar dolarla İzmir, 9,8 milyar dolarla Kocaeli, 8,3 milyar dolarla Ankara, 7,4 milyar dolarla Gaziantep, 5,3 milyar dolarla Sakarya, 2,9 milyar dolarla Denizli, 2,9 milyar dolara yakın tutarla Hatay takip etti.

Ayrıca, geçen sene Kayseri ve Manisa'dan yaklaşık 2,2'şer milyar dolar, Konya'dan 2 milyar dolar, Adana'dan 1,9 milyar dolarlık ihracat yapılırken, Mersin'den 1,8 milyar dolar, Çorum'dan 1,5 milyar dolar, Antalya'dan 1,4 milyar dolar, Tekirdağ'dan 1,3 milyar dolar, Trabzon'dan 1,2 milyar dolar ve Eskişehir'den 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

- 50 İLDE İHRACAT YÜKSELDİ

Geçen yıl 50 il dış satımını artırırken, 31 ilin ihracatında düşüş gözlendi. Bu dönemde ihracatını oransal olarak en çok artıran il yüzde 134 ile Kars olurken bu şehri yaklaşık yüzde 108'lik artışla Çorum ve yüzde 96'lık yükselişle Siirt izledi. İhracatını en çok düşüren il ise yaklaşık yüzde 65'lik gerilemeyle Tunceli olurken, bu ili ihracatı yüzde 60 azalan Bayburt ve yüzde 25 düşen Kastamonu takip etti.

Söz konusu dönemde değer bazında ihracatını en çok artıran şehir de 1,2 milyar dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. Kocaeli 809 milyon dolar, Çorum 800 milyon dolar ve Ankara 704 milyon dolarla ihracatını en çok artıran diğer iller oldu.

Değer bazında en çok ihracat düşüşü olan iller sırasıyla 854 milyon dolarla Bursa, 371 milyon dolarla Sakarya ve 209 milyon dolarla Denizli olarak kaydedildi.

Türkiye'nin 2019'da 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan illeri ve yıllık ihracat rakamları (bin dolar) şöyle:

İllerİhracat
İstanbul 86.155.878
Bursa 10.299.084
İzmir 10.199.575
Kocaeli 9.769.804
Ankara 8.311.079
Gaziantep 7.404.437
Sakarya 5.267.999
Denizli 2.904.669
Hatay 2.850.158
Kayseri 2.210.762
Manisa 2.202.649
Konya 1.993.436
Adana 1.906.219
Mersin 1.773.372
Çorum 1.541.873
Antalya 1.423.572
Tekirdağ 1.278.278
Trabzon 1.162.790
Eskişehir 1.144.923

ABD'nin Suriye Temsilcisi jeffrey Ankara'da Türkçe açıklama yaptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı
İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı

Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar
Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar

Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.