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Milyonlara güzel haber: 2 bin 572 liraya çıkıyor

Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak olan zammını bekliyor. Beklenti anketine göre, memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 2.7'lik enflasyon farkı eklenecek. En düşük maaş da artıyor.

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Emeklilerin Temmuz artışı adım adım yaklaşırken, enflasyon tahminleri memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini ortaya koyuyor.
 
Maaşlarda toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da verilecek.
 
ORAN YÜKSELECEK
Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde ekonomistler Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 6.7 olarak gerçekleşebileceği tahminini yaptı.
 
Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklileri yüzde 2.7 enflasyon farkı alacak.
 
Böylece memur emeklilerinin yüzde 5'lik Temmuz zammı yüzde 7.7'ye ulaşacak.
 
FARK YATIRILACAK
 
Memur emeklilerinde halen en düşük aylık 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı yüzde 7.7 olarak gerçekleşirse, bu aylık 183,23 lira artışla 2 bin 562 lira 82 kuruşa yükselecek.
 
Memur emeklileri kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek.
 
Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklileri, zam farkını Temmuz ayı içerisinde hesaplara yatırılacak.
 
(Takvim)

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