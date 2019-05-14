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Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber: Taslak hazır

LPG'li araçların kapalı otoparklara girebilmesini sağlayacak düzenlemede önemli bir aşamaya geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyla ilgili yönetmelik taslağını hazırlayarak, sektörün görüşüne sundu.

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Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik taslağında yer alan bilgilere göre, konutların yer aldığı binalar kapsam dışında bırakıldı. Buna göre araçlar, girmeleri yasak olan kapalı otoparklara standartlara uymaları halinde girebilecek. Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) 9881 numaralı 'Araç park yerleri için kurallar' standardında yer alan şartlara uyan otoparklar LPG'li araçları içeriye alabilecek. Bu noktada TSE'den standarda uygunluk belgesi ile bölgedeki itfaiye teşkilatının iznini almaları kaydıyla LPG'li araçların girmesine ruhsat vermeye yetkili idarelerce izin verilebileceği ifade edildi.
 
OTOPARKLAR İŞARETLİ OLACAK
 
Ruhsat vermeye yetkili idareler, izin verilen otoparkların periyodik olarak denetimlerini yapmakla yükümlü olacak. Bu otoparkların araç giriş kısmına, 'idare izni' 'periyodik denetim bilgisi' ile 'TS 9881'e uygunluk işareti en az 70x50 ebatlarında, araçların görebileceği şekilde asılacak. Bu otoparkları kullanacak araçlarda da, LPG dönüşümünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar uygun olduğunu gösteren işaretlemeler aranacak. İşaretler barkod veya QR kod şeklinde olabilecek. Uygun olmayan araçlar görevlilerce otoparka alınmayacak.
 
ÜÇ BAKANLIK ÇALIŞTI
 
LPG'li araçların kapalı otoparklara alınabilmesi konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan çeşitli açıklamalar gündemde yer almıştı. Bakan Kurum yaptığı bir açıklamada "Biz üç bakanlık olarak bunu çalışıyoruz. Burada da yangın yönetmeliğindeki maddemizi değiştirmemiz gerekiyor. Buna ilişkin hem TSE'nin hem Sanayi Bakanlığımızın yangın yönetmeliği gereği o tedbirlerin alınması kaydıyla LPG'li araçların AVM'lere girmesi konusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmayı üç bakanlık ortak yürütüyoruz. Alınmasına müteakip AVM'lere, otellere, konutlara, işletmelere bu izni vermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin 20 Mayıs tarihine kadar alınacağı öğrenildi.
 
(Sabah)

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

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