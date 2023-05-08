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Ekonomi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret açıklaması! İlk kez rakam geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında asgari ücret artışına ilişkin bir kez daha Temmuz ayını işaret etti. Asgari ücret hakkında ilk kez bir rakam belirten Bakan Bilgin, 'Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak.' dedi.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 21:44 - Güncelleme:
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret açıklaması! İlk kez rakam geldi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında asgari ücret ile ilgili ilk kez rakam bildirdi. Ayrıca Bakan Bilgin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRETTE İLK KEZ RAKAM GELDİ

Bilgin, asgari ücrette artışla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor."

"ÇALIŞMALARIMIZ HAZIR"

Temmuz ayında reel alım gücünü koruyacak bir düzenleme yapılacağını dile getiren Bilgin şöyloe konuştu: "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

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