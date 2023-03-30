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Ekonomi

Milyonlarca emeklinin gözü bu kararda! Görüşmelere başlandı

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

AA30 Mart 2023 Perşembe 18:04 - Güncelleme:
Milyonlarca emeklinin gözü bu kararda! Görüşmelere başlandı
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Genel Kurul'da, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Öte yandan Meclis Başkanvekili Haydar Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere'de "Kıbrıs" konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasına ilişkin, "Başkanlık Divanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a yapılan saldırıyı kınadığımızı ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • TBMM
  • genel kurul
  • emekli

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