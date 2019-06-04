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Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı için geri sayım başladı

Milyonlarca emeklinin ve memurun maaşına Temmuz ayında yapılacak olan zamma sayılı günler kaldı. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99 olacak. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 0.99 enflasyon farkı oluşuyor ve zam yüzde 5.99'a ulaşıyor.

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Emeklilerin ve memurların Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor.
 
12.3 milyon emeklinin ve memurların Temmuz zammına 1 adım kaldı.
5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4.99 oldu.
 
Memur ve memur emeklilerine de yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, Temmuz zammı yüzde 5.99'a ulaştı.
 
Haziran enflasyonuna göre bu oranlar artacak ya da azalacak.
 
ZAM ORANI YÜKSELDİ
 
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
 
Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.
 
Türkiye İstatitik Kurumu (TÜİK) dün Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. 5 aylık dönemin enflasyon verisi böylece belli oldu. Ocak- Mayıs enflasyonu yüzde 4.99 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.99 zam oranı oluştu.
 
Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, Temmuz zammı yüzde 5.99'a ulaştı.
 
Kesin oran için 1 veri kaldı. Haziran enflasyonuna göre, oluşan zam oranı azalabilecek ya da artabilecek.
 
KİLİT TARİH 3 TEMMUZ 
 
Haziran enflasyonu 3 Temmuz'da açıklanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 17-28 Temmuz'da, memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak.
 
Memur emeklileri ise enflasyon verileri bekleneceğinden ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını zamsız olarak alacak.
 
3 Temmuz'da oranın belli olmasıyla hesaplanan zam farkı ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak tarihte hesaplara yatırılacak.
 
(Sabah)

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