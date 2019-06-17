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Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü temmuz zammında. Ocak-mayıs enflasyonu 4.99 çıktı. İlk 5 aylık verilere göre, maaşlar 49 ile 259 lira arasında artacak.

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Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin maaşı temmuzda artacak. 2019’un ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz artışının ipuçları geliyor. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 4.99 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 4.99 çıktı. Buna haziran ayı enflasyonu eklenecek ve kesin oran ortaya çıkacak. 
 
BİR AYLIK VERİ KALDI
 
Merkez Bankası’nın son yaptığı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yüzde 6.7 olacak. Bu doğrultuda hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyon oranına hem de ekonomistlerin tahminine göre, emeklilerin yeni maaşları da belli olmaya başladı. 
 
MAAŞLAR ARATACAK
 
Örneğin, net maaşı 2 bin lira olan emeklinin geliri yüzde 4.99’luk artışa göre 2 bin 99 lira 80 kuruşa, yüzde 6.7 zamma göre 2 bin 134 liraya çıkacak. 3 bin lira olan maaş ise yüzde 4.99’luk artışla 3 bin 149 lira 70 kuruşa, yüzde 6.7 zamla 3 bin 201 liraya ulaşacak. Emekliler maaşlarının kesin oranını 3 Temmuz’da öğrenecek.
 
 
(Güneş)

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