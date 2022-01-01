Milyonlarca gence vergi, kredi ve prim desteği geliyor

Sabah 1 Ocak 2022 Cumartesi 09:19 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 09:19

Genç nüfusa istihdam için tüm imkânlar seferber edilirken, işlerini kurmaları, hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için kredi, vergi, prim desteği 2022'de artarak devam edecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı genç girişimcilere vergi, sigorta prim teşviki kapsamında sağlanan kolaylıklara ve yararlanma koşullarına rehber hazırladı.

Vergi desteğinden, kendi işinde bilfiil çalışan, idare eden 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük bütün gençler yararlanabilecek. İlk defa vergi mükellefi olan gerçek kişilerin sigorta primleri bir yıl boyunca en alt sınır üzerinden hesaplanacak.

ÜÇ YIL VERGİ MUAFİYETİ

Sabah'ın haberine göre, Faaliyete başlanılan tarihten itibaren üç yıl boyunca 75 bin liralık kazancın bir kısmı vergi dışı bırakılacak. Bir vergilendirme döneminde teşvikten yararlanılmayan tutar, ertesi yıla devredilmeyecek. Vergi istisnasından yararlanmak için işe başlamanın kanunu süre içinde bildirilmesi gerekiyor.

Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi zorunluluğu bulunuyor. Vergi teşviki bir vergilendirme döneminde ticari veya mesleki faaliyetlerinden veya elde edilen gelirlerin toplamına uygulanacak.

KAZANÇ İSTİSNA BELGESİNİ UNUTMAYIN

Prim teşvikinden yararlanmak isteyenlerin bağlı bulundukları vergi dairesinden "Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası" alarak sosyal güvenlik merkezine başvurması gerekiyor.

Faaliyetin adi ortaklık ya da şahıs şirketi bünyesinde yapılması durumunda ortaklar arasında sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecek. Tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekiyor. Ortaklardan birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde tüm ortaklar teşvikten yararlanamıyor.

BABANIN İŞİNİ DEVRALAN DA YARARLANABİLİR

Örneğin, Mayıs 2015'te büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunup Temmuz 2021'de vefat eden Ahmet Bey'in 22 yaşındaki oğlu işletmeyi devraldığında da vergi teşvikinden yararlanabilecek. Vergi teşvikinin diğer şartlarını taşıyan oğlu, 2021, 2022 ve 2023 yılları için söz konusu teşvikten tam olarak yararlanabilecek.

YÜZDE 37'Sİ İŞİNİ KURMAK İSTİYOR

Nüfus bilimciler Z kuşağının en büyüğünün 18 ile 23 yaş arasında olduğunu ifade ediyor. Microsoft'un araştırmasına göre, 2025'te küresel işgücünün yüzde 75'ini 35 yaş altı çalışanlar oluşturacak.

Bu yılın sonunda işgücü piyasasının yüzde 24'ünü Z kuşağı oluşturacak. Akıllı telefonlar, bilgisayarlarla büyüyen internet kuşağı; iyi bir çalışma ofisi, konforlu işyerini yüksek ücrete tercih ediyor. Zorlayıcı olmayan, eğlenceli çalışma sistemi bekleyen Z kuşağının yüzde 37'si kendi şirketini kurmak istiyor, yüzde 19'u esnek çalışmak istiyor.

İŞKUR Z KUŞAĞINA ÇALIŞACAK

İŞKUR da Z kuşağının işgücü piyasasına girişte ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek, pro-aktif yöntemlerle işgücü piyasasına girişlerini desteklemek için çalışma başlattı. Kurum, kendi içeriklerini yaratmak isteyen bu gençlerin yaşam tarzı, tüketim, iletişim, beklentilerini de dikkate alarak girişimci olmalarına yönelik politikalar geliştirecek.

İŞKUR'un verdiği hizmetler Milli Teknoloji Hamlesine uyumlu hale getirilerek, verilen hizmetler yeni beceri ihtiyaçlarına uygun şekilde çeşitlendirilecek. Kurum'un hizmet noktalarının niceliği ve niteliği artırılacak. Teknolojik yenilik ve dijital dönüşüm kapsamında meslek bazında iş analizleriyle beceri ve nitelikler tanımlanacak.

İLK DEFA BAŞLAMA ŞARTINA DİKKAT

Teşvikten yararlananların, yararlanma süresi içerisinde faaliyetlerini ticari, zirai ya da mesleki faaliyet olarak değiştirmeleri veya faaliyet konusunda değişiklik yapmaları durumunda, yararlanılmayan süre kadar söz konusu teşvikten faydalanmak mümkün olacak.

Örneğin, Mayıs 2019'da mimarlık faaliyetine başlayıp teşvik şartlarının tamamını taşıyan Oktay Bey Mart 2020 tarihinde terk etmiş, Şubat 2021'de yeniden faaliyete başlamış. Oktay Bey, 2019, 2020 yıllarında elde ettiği kazancı nedeniyle teşvikten yararlanacak ancak Şubat'ta yeniden işe başladığı faaliyeti için ilk defa işe başlama şartını ihlal ettiği için 2021 ve izleyen yıllar için faydalanamayacak.