İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9035
  • EURO
    46,8746
  • ALTIN
    4228.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Milyonlarca kişinin gözü Kabine'de! Masada memur ve emekli maaşları var
Ekonomi

Milyonlarca kişinin gözü Kabine'de! Masada memur ve emekli maaşları var

Milyonlarca memur ve emeklinin yeni dönem zamlı maaşları bu hafta belli oluyor. Şimdi gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan Kabine toplantısında memur ve emekli maaşlarına zam, ekonomi ve dış politika alanında birçok konunun yer alması bekleniyor.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
Milyonlarca kişinin gözü Kabine'de! Masada memur ve emekli maaşları var
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ilk önemli gündem başlığı 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. PKK'nın silah bırakma süreci, istihbarat birimlerinden gelen raporlar ele alınacak. Bu kapsamda DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı görüşmeler ve sahadaki son durumun masaya yatırılması bekleniyor. İsrail- İran arasındaki ateşkes, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları Kabine'de gündemde.

KÖK MAAŞA DÜZENLEME

Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekliler, yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında zam alamayacak.

600 BİN KAMU İŞÇİSİNİ KAPSAYAN İKİNCİ ZAM TEKLİFİ

AK Parti'de kök maaşı düşük olanların emeklilerin de artıştan faydalanabilmesi için çalışma yapıyor. Toplantının gündeminde ayrıca kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri de yer alacak. Hükümetin 600 bin kamu işçisini kapsayan ikinci zam teklifi, 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 17, ikinci altı ayı için ise yüzde 10 oranında olmuştu. Ancak işçi tarafı, bu teklifin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Taraflar arasında süren görüşmelerin durumu, toplantıda değerlendirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.