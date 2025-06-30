Milyonlarca kişinin gözü Kabine'de! Masada memur ve emekli maaşları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ilk önemli gündem başlığı 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. PKK'nın silah bırakma süreci, istihbarat birimlerinden gelen raporlar ele alınacak. Bu kapsamda DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı görüşmeler ve sahadaki son durumun masaya yatırılması bekleniyor. İsrail- İran arasındaki ateşkes, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları Kabine'de gündemde.

KÖK MAAŞA DÜZENLEME

Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekliler, yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında zam alamayacak.

AK Parti'de kök maaşı düşük olanların emeklilerin de artıştan faydalanabilmesi için çalışma yapıyor. Toplantının gündeminde ayrıca kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri de yer alacak. Hükümetin 600 bin kamu işçisini kapsayan ikinci zam teklifi, 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 17, ikinci altı ayı için ise yüzde 10 oranında olmuştu. Ancak işçi tarafı, bu teklifin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Taraflar arasında süren görüşmelerin durumu, toplantıda değerlendirilecek.