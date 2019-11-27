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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Albayrak'tan KYK borçları açıklaması

KYK borçları milyonlarca öğrencinin merakla beklediği konuların başında geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KYK borçları ile alakalı son dakika açıklamasında bulundu. Eğitim öğretim hayatı boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli olarak öğrencilere verdiği KYK bursları ile ilgili öğrencilerin af beklentisi vardı. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte cevabı…

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Milyonlarca öğrencinin gözü KYK borçları için verilecek af kararında. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrencilerin eğitim öğretim masraflarını karşılaması için geri ödemeli olarak verdiği KYK bursu borçları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KYK burs borçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Öğrenciler de bu açıklamanın üzerine ‘KYK borçları siliniyor mu?’ sorusunu sormaya başladı. İşte Berat Albayrak’ın yaptığı açıklama
 
BAKAN ALBAYRAK’TAN KYK BORÇLARI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.

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