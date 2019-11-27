Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Albayrak'tan KYK borçları açıklaması

Milyonlarca öğrencinin gözü KYK borçları için verilecek af kararında. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrencilerin eğitim öğretim masraflarını karşılaması için geri ödemeli olarak verdiği KYK bursu borçları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KYK burs borçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Öğrenciler de bu açıklamanın üzerine ‘KYK borçları siliniyor mu?’ sorusunu sormaya başladı. İşte Berat Albayrak’ın yaptığı açıklama

BAKAN ALBAYRAK’TAN KYK BORÇLARI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.