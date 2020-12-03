Milyonları ilgilendiren haber! Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu mu?

03 Aralık 2020 Perşembe 11:38 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 11:38

Memur ve emekli zammının yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor.

Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazandı.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak.

Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.

MEMURA YÜZDE 3 ZAM İMKANI

Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.

KESİN ZAM ORANI 4 OCAK'TA BELLİ OLACAK

NTV'de yer alan habere göre, Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.