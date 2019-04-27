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Milyonları ilgilendiriyor: Habersiz açılan sabit hatlar e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, vatandaşların adlarına açılan sabit hatları öğrenebilmeleri için e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama hizmeti verilmesini kararlaştırdı.

  • AA
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, vatandaşların, adlarına açılan sabit hatları öğrenebilmeleri için e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama hizmeti sağlanmasına karar verildi.
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) sabit hatların sorgulanmasına ilişkin, gerek doğrudan gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve diğer ilgili kurumlar tarafından çeşitli talep ve şikayetler iletildi.
 
Kurum bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu da söz konusu talep ve şikayetleri değerlendirerek, kişilerin bilgisi ve rızası dışında adlarına açılan (açık hat) ve tüketici mağduriyetine sebep olan aboneliklerin önlenmesi amacıyla e-Devlet Kapısı üzerinden "Sabit Hat Sorgulama" hizmetinin, sabit telefon işletmecilerince verilmesini kararlaştırdı.

31 ARALIK'A KADAR SÜRE

Kurul düzenlemeleri kapsamında, daha önce abone sayısı 200 binden fazla olan işletmeciler tarafından e-Devlet üzerinden "Mobil Hat Sorgulama" ve "Borç ve Alacak Bilgileri Sorgulama" hizmeti sunuluyordu.
 
Alınan yeni kararla 200 binden az aboneye sahip sabit telefon işletmecileri de hat sorgulama hizmeti vermeye başlayacak.
 
Söz konusu işletmeler, en geç 31 Aralık itibarıyla "Sabit Hat Sorgulama" hizmetini e-Devlet Kapısı üzerinden uygulamaya koyacak.
 
Öte yandan, sabit telefon, internet servis sağlayıcılığı, kablolu yayın, sanal mobil şebeke hizmetlerini sunmak için BTK'ye başvuruda bulunan işletmeci adaylarının da hat sorgulama hizmetini sunabilme altyapısına sahip olması koşulu aranacak.

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