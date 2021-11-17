Milyonların beklediği asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT gelişmesi

Sabah 17 Kasım 2021 Çarşamba 07:56 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 07:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında milyonlarca işçi ve işverenin beklediği asgari ücret ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili bir sunum yaptı.

ANKET YAPILIYOR

Tüm kesimlerin taleplerinin alındığını ve anket çalışması yapıldığını belirten Bilgin, "Anket çalışmamız bu hafta sonu sonuçlanacak. İşverenin ikna olacağı çalışanı da enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir ücret olacak. Aralık ayında resmi prosedür başlıyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan ankette işçilere ne kadar aylık kazançla geçinebilecekleri, işverene ise işçiye maksimum ne kadar ücret verebilecekleri soruldu.

BU HAFTA SONUÇLANACAK

Anket sonuçlarının hafta sonu sonuçlanacağı öğrenildi. Net 2 bin 825 lira olan mevcut asgari ücretin yeni yılda net 3 bin 500 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.

OCAK AYINDA GELİYOR

Sabah'ın haberine göre, Toplantıda 3600 ek gösterge de gündeme geldi. Bilgin düzenlemenin Ocak ayında Meclis'e gönderileceğini belirtti.

EYT AÇIKLAMASI: ÖNCELİKLİ DEĞİL

Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun ise şu anda öncelikli gündemlerinin olmadığını, önceliğin asgari ücret ve 3600 ek gösterge olduğunu ifade etti.