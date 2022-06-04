Milyonların maaşı değişiyor! Emekli ve memura zam müjdesi

Milyonlarca emekli, memur için temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 oldu. Buna göre, haziranda sıfır enflasyon olsa bile, memur maaşları ve emekli aylıklarında yüzde 35 artış kesinleşirken, haziran ayındaki ortalama enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 40'ı bulacak.

REFAH PAYI

Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı.

Mayısa ilişkin rakamlar dün açıklanırken, haziran verisinin ardından aylık maaş zamları da kesinleşecek. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak.

Memur ve memur emeklileri yılda iki defa aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 35.64 artış yapılacak.

Geçmiş yılların haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayında maaş zamlarının yüzde 38-40 olması öngörülüyor.

Sabah'ın haberine göre, Haziran ayında enflasyonun sabit kalması durumunda SSK, Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 35.64 zam alacak.

Buna göre 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 465 liraya çıkacak.

EMEKLİYE EN AZ %35.6

SSK 2000 sonrası 2 bin 41 lira olan aylıklar Mayıs ayı enflasyonuna göre 2 bin 768 lira, Bağ-Kur'lu 2 bin 400 lira olan emekli aylığı da 3 bin 254 liraya çıkacak.

Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık oranın yüzde 40 olması durumunda ise en düşük SSK emeklisi 4 bin 608, Bağ- Kur emeklisi 3 bin 360 lira emekli aylığı alacak.

2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında yüzde 40 artış yapılması durumunda emekliler 3 bin 500 lira alacak.

Haziranda enflasyonun sabit kalması durumunda memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuzda yüzde 35 oranında zamlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI...

Aile ödenekleriyle birlikte en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 679 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 290 liradan 5 bin 791 liraya çıkacak.

Yüzde 40 artış durumunda da en düşük memur maaşı 9 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6 bin 26 liraya yükselecek.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

Mevcut: 2.500

Yüzde 35.64 zamlı: 3.391

Yüzde 39.67 zamlı: 3.491

Mevcut: 2.750

Yüzde 35.64 zamlı: 3.730

Yüzde 39.67 zamlı: 3.840

Mevcut: 3.000

Yüzde 35.64 zamlı: 4.069

Yüzde 39.67 zamlı: 4.190

Mevcut: 3.500

Yüzde 35.64 zamlı: 4.747

Yüzde 39.67 zamlı: 4.888

Mevcut: 4.000

Yüzde 35.64 zamlı: 5.425

Yüzde 39.67 zamlı: 5.586

Mevcut: 4.500

Yüzde 35.64 zamlı: 6.103

Yüzde 39.67 zamlı: 6.285

Mevcut: 5.000

Yüzde 35.64 zamlı: 6.782

Yüzde 39.67 zamlı: 6.983

Mevcut: 5.500

Yüzde 35.64 zamlı: 7.460

Yüzde 39.67 zamlı: 7.681

Mevcut: 6.000

Yüzde 35.64 zamlı: 8.138

Yüzde 39.67 zamlı: 8.380

Mevcut: 6.500

Yüzde 35.64 zamlı: 8.816

Yüzde 39.67 zamlı: 9.078

Mevcut: 7.000

Yüzde 35.64 zamlı: 9.494

Yüzde 39.67 zamlı: 9.776

Mevcut: 7.500

Yüzde 35.64 zamlı: 10.173

Yüzde 39.67 zamlı: 10.475

Mevcut: 8.000

Yüzde 35.64 zamlı: 10.851

Yüzde 39.67 zamlı: 11.173

Mevcut: 8.500

Yüzde 35.64 zamlı: 11.529

Yüzde 39.67 zamlı: 11.871

Mevcut: 9.000

Yüzde 35.64 zamlı: 12.207

Yüzde 39.67 zamlı: 12.570

Mevcut: 9.500

Yüzde 35.64 zamlı: 12.885

Yüzde 39.67 zamlı: 13.268

Mevcut: 10.000

Yüzde 35.64 zamlı: 13.564

Yüzde 39.67 zamlı: 13.967

GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE

Asgari ücrete 2022 yılında net yüzde 50.5 oranında zam yapıldı. Enflasyon mart ayında yıllık yüzde 61.14'e çıktığında asgari ücrete ara zam tartışması gündeme geldi. Yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 69.97'ye, mayıs ayında ise yüzde 73.50'ye yükseldi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber asgari ücrete ara zam konusunun da netleşmesi bekleniyor.