Mimarlar Odası yeşile de karşı

Bugüne kadar millete hizmet eden yüzlerce projeyi yargıya taşıyan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) ‘Millet Bahçeleri’ne de karşı çıktı. 3. Köprü, Kanal İstanbul gibi prestij projeler başta olmak üzere halka nefes aldıracak her girişime adeta ‘istemezük’ diyerek muhalefet eden TMMOB’un bu yaklaşımı tepki çekti. TMMOB yayınladığı bildiri ile ‘Millet Bahçeleri’ni ‘iktidar ideolojisinin mekansal boyutta yeniden üretilmesinin bir aracı’ olarak niteledi.

Bildiride, “Millet Bahçeleri’nin yeşil alan miktarının artırılması üzerinden salt teknik bir değerlendirme ile olumlanmasının hatalı bir yaklaşım olduğu açıktır. Yurttaşların, herhangi bir erişim kısıtı olmaksızın ulaşabildiği ve kendini yeniden üretebildiği kamusal alanların inşa edilmesi ve korunması için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi.

HER ŞEYE HAYIR DEDİLER

Millet Bahçeleri’ne muhalefet etmek için hazırlanan bildiride kullanılan dilin anlaşılmazlığı ve son cümlenin bir önceki cümleyi yalanlayan hali ise tepki çekti. Habertürk yazarı Murat Bardakçı, “Ne bildiri! Dağınık ve ille de muhalefet edebilme inadı ile yazıldığı için neye, niçin karşı çıkıldığını ifadeden ve ne istediğini açıkça söyleyebilmekten âciz; karmakarışık bir Türkçe ve üslûp ile kaleme alınmış, en kısa cümlesi beş satır olan muammadan da beter bir metin!” diye yorumladı.

Halkın hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayata güzelleştirmek ve pekiştirmek için yapılan projelerine, sırf iktidar karşıtlığı üzerinden muhalefet eden TMMOB, sadece Millet Bahçeleri’ne değil, geçmişte de prestij projeleri başta olmak üzere her yapılana neredeyse ‘hayır’ dedi.