İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2023 Salı / 6 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1973
  • EURO
    29,5605
  • ALTIN
    1658.36
  • BIST100
    7771.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Mısır alım fiyatı belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi.

22 Ağustos 2023 Salı 18:00 - Güncelleme:
Mısır alım fiyatı belli oldu
ABONE OL

TMO, mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi.

TMO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mısır hasadı ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık yüzde 8 seviyelerindedir.
Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur.
2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.
TMO mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlenmiştir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.