Mısır alım fiyatı belli oldu

TMO, mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi.
TMO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mısır hasadı ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık yüzde 8 seviyelerindedir.
Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur.
2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.
TMO mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlenmiştir.
MISIR ALIMLARI— Toprak Mahsulleri Ofisi (@OfisTMO) August 22, 2023
BAŞLIYOR
Toprak Mahsulleri Ofisi 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6.000 TL olarak belirlendi. pic.twitter.com/8FizNli7ck