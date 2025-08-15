İSTANBUL 30°C / 23°C
Ekonomi

Mısır alım fiyatları belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2025 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 lira olarak tespit etti.

AA15 Ağustos 2025 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de mısır hasadının ağustos başında Adana ve Hatay'da lokal olarak başladığı, ülke genelinde hasat oranının yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde olduğu bildirildi.

Hasat ve piyasaların yakından takip edildiğine, gelinen noktada TMO'nun mısır alım fiyatını açıklamasının uygun görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "TMO mısır alım fiyatı ton başına 11 bin 300 lira olarak belirlenmiştir. Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde 'temel destek' ve üretim planlamasına uygun olarak 'planlı üretim desteği' olarak verilecektir. Ayrıca, yerli sertifikalı tohum kullananlar için ek destek olarak 'üretim geliştirme desteği' ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada bu kapsamda açıklanan fiyata ilave olarak, üreticilere temel destek ile planlı üretim, yerli sertifikalı tohum kullanım ve katı organik gübre kullanım destekleri olmak üzere ortalama verim dikkate alınarak ton başına toplam 668 lira destek ödemesi yapılacağı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylece, desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda ton başına 11 bin 968 lira geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır."

  • mısır alım fiyatı
  • 11 bin 300 lira
  • mısır fiyatları
  • 2025 mısır fiyatı

