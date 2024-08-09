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Ekonomi

Mısır menşeli ''granit'' alımına soruşturma

Mısır menşeli 'granit' ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 08:54 - Güncelleme:
Mısır menşeli ''granit'' alımına soruşturma
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Mısır menşeli "granit" alımına yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünün, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Mısır menşeli granit alımına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

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