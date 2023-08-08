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Ekonomi

Mısır televizyonuna çıkan Yunan Bakan Gerapetrit'ten Türkiye açıklaması: Birlikte çalışmaya hazırız

Mısır televizyonuna konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetrit, Yunanistan-Türkiye ilişkilerine değindi. Atina'nın Avrupa yolunda Türkiye'den yana olduğunu belirten Yunan Bakan, 'Kıbrıs'ta atılacak adımları kolaylaştırmak için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız' dedi.

Star Gazetesi8 Ağustos 2023 Salı 12:01 - Güncelleme:
Mısır televizyonuna çıkan Yunan Bakan Gerapetrit'ten Türkiye açıklaması: Birlikte çalışmaya hazırız
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Resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelerek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetrit, Mısır televizyonu Al Ghad TV'ye Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'ın yakınlaşma ve samimi bir ilişki kurma sürecinde olduğunu söyleyen Yunan Bakan Gerapetrit, Atina'nın Avrupa yolunda Türkiye'den yana olduğunu belirtti.

Kıbrıs'ta atılması gereken çok sayıda adımın olduğunu belirten Gerapetritis, "Ele alınması gereken çetrefilli konular olduğunu hepimiz düşünmeliyiz. Bildiğiniz gibi Kıbrıs'la ilgili önemli konular var. Bu adımları kolaylaştırmak için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Bölgedeki huzur için siyasi diyaloğa ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Gerapetrit, "İyi niyete dayalı iyi bir komşuluk ilişkisi kurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iyi bir iletişim kanalı geliştirdiğini kaydeden Yunan Bakan, "Aslında yapmak istediğimiz, ticaret, ekonomi, sivil koruma, turizm, iki ülkenin genel gelişimi gibi ortak çıkarlara sahip pozitif bir gündemi teşvik etmek ve ardından ilişkilerimiz üzerinde çalışmak" ifadelerini kullandı.

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