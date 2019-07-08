31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7197
  • 6,4226
  • 257.659
  • 98814.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

MNG Kargo elektrikli bisikletlerle dağıtım yaparak doğayı koruyor

Türkiye’de kargo taşımacılığı sektörünün gelişiminde başrol oynayan, dünya standartlarındaki hizmet anlayışı ile taşımacılık sektörüne çağdaş dinamikler kazandıran MNG Kargo, çevreyi koruyan uygulamalar hayata geçiriyor. Filosunda 200 elektrikli bisiklet bulunan MNG Kargo, dağıtımlarını çevreyi koruyarak yapıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karbon salınımını azaltmak artık birçok şirketin gündeminde. Doğaya saygılı olmak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atılacak bazı adımlar var. MNG Kargo da bu kapsamda karbon salınımını azaltmak adına elektrikli bisikletlerle dağıtım yapıyor. Türkiye’nin pek çok ilindeki 100’den fazla şubesinde kullanılan 200 elektrikli bisikletle doğayı koruyarak dağıtım yapan MNG Kargo, yakın zamanda yeni alımlar yaparak elektrikli bisiklet sayısını artırmayı planlıyor. 
 
2017 yılından beri kargo dağıtımında kullanılan elektrikli bisikletler sayesinde daha az karbon salınımı yapılmasını sağlayan MNG Kargo, bu bisikletlerle özellikle araç trafiğinden olumsuz etkilenen ve yaya dağıtımının zorlu olduğu noktalarda hizmet veriyor. Ayrıca elektrikli bisikletler, İstanbul adaları gibi fiziksel koşulları dağıtım bakımından zorlu olan ve araç trafiğine kapalı alanlarda bulunan müşterilere kesintisiz hizmet sağlanmasında da yardımcı oluyor. 
 
Elektrikli bisiklet kullanımı ile emisyon salınımını minimize ederek çevreye duyarlı ve dağıtım verimini yüzde 25’ler seviyesinde arttıracak şekilde teslimat yapıldığını belirten MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özgün Şahin, elektrikli araçların karbon salınımı konusunda doğaya çok büyük katkıları olduğunu söylüyor: “Elektrikli bisikletlerimiz sayesinde karbon salınımını en aza indiriyoruz. 2017 yılında doğayı korumak adına attığımız bu projeyi büyütmek ve önümüzdeki yıllarda filomuzdaki elektrikli araç sayısını artırmayı planlıyoruz.” 
 
 

Bakan Çavuşoğlu memleketini tanıttı, kuzu sevdi, mantar topladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Twitter profil resmini değiştirdi, bu notu yazdı

Twitter profil resmini değiştirdi, bu notu yazdı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Büyük tepki çekmişti! O polis amiri açığa alındı

Büyük tepki çekmişti! O polis amiri açığa alındı

Yeni ekonomi paketi teklifi TBMM'de! O süre 6 ay uzatılacak

Yeni ekonomi paketi teklifi TBMM'de! O süre 6 ay uzatılacak

Ana vatanı Himalaya Dağları... Trabzon'da da üretime başlandı

Ana vatanı Himalaya Dağları... Trabzon'da da üretime başlandı

Abdülkadir Ömür’ün son talibi İtalyan devi

Abdülkadir Ömür’ün son talibi İtalyan devi
 

POPÜLER HABERLER

Yaşadığı dehşet anlarını anlattı! '7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu...'

Yaşadığı dehşet anlarını anlattı! '7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu...'

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı'ndan ilk fiyatlar

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı'ndan ilk fiyatlar

İlk görüntü geldi! İşte Apple'ın yeni bombası

İlk görüntü geldi! İşte Apple'ın yeni bombası

THY'nin 'Rüya' uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu

THY'nin 'Rüya' uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA