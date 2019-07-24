Mnuchin: Facebook Libra´ya ilişkin endişeleri gidermeli
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Facebook´un kripto para birimi Libra´yı piyasaya sürmeden önce yasa yapıcıların endişelerini gidermesi gerektiğini söyledi.
- DHA
Mnuchin, CNBC´ye yaptığı açıklamada, "Libra´ya ilgili daha önce de belirttiğimiz gibi, Facebook´un bu projeyi piyasaya sürmesi için yaptırımlarımızdan geçecek bir gelşimeye ihtiyacı var" dedi.
Mnuchin, 16 Temmuz´da yaptığı açıklamada da, yasa yapıcıların özellikle Facebook´un kişisel gizlilik yönetimi kapsamında söz konusu dijital para birimine yönelik endişeleri bulunduğunu vurgulamış ve yasa yapıcıları projesini "doğru" bir şekilde, "yüksek standartlara" uyarak uygulayabileceğine ikna etmesi durumunda Facebook´un kendi ödeme sistemini kurabileceğini söylemişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.