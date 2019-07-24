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Mnuchin: Facebook Libra´ya ilişkin endişeleri gidermeli

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Facebook´un kripto para birimi Libra´yı piyasaya sürmeden önce yasa yapıcıların endişelerini gidermesi gerektiğini söyledi.

  • DHA
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Mnuchin, CNBC´ye yaptığı açıklamada, "Libra´ya ilgili daha önce de belirttiğimiz gibi, Facebook´un bu projeyi piyasaya sürmesi için yaptırımlarımızdan geçecek bir gelşimeye ihtiyacı var" dedi.
 
Mnuchin, 16 Temmuz´da yaptığı açıklamada da, yasa yapıcıların özellikle Facebook´un kişisel gizlilik yönetimi kapsamında söz konusu dijital para birimine yönelik endişeleri bulunduğunu vurgulamış ve yasa yapıcıları projesini "doğru" bir şekilde, "yüksek standartlara" uyarak uygulayabileceğine ikna etmesi durumunda Facebook´un kendi ödeme sistemini kurabileceğini söylemişti.  

MSB´den Doğu Akdeniz paylaşımı

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