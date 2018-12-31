Mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, geçen yılın sonunda 77.8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80.6 milyona ulaştığını bildirdi. Bakan Turhan “Böylece tarihimizde ilk kez yaklaşık yüzde 100 yaygınlığa erişildi. Sabit telefon abone sayısı da aynı dönemde 11.5 milyon oldu” diye konuştu.

İNTERNETE İLGİ YOĞUN

Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu”nu açıkladı.Yılın üçüncü çeyreğinde sektörün büyüme performansını sürdürdüğünü ifade eden Turhan, bu durumun da sektörün göstergelerine yansıdığını belirtti. İşletmecilerin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam gelirlerin yaklaşık 16 milyar lira olduğunu dile getiren Turhan, aynı dönemde işletmeciler tarafından 2.3 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

EVDEKİ FİBERDE ARTIŞ

Turhan, 1 Nisan 2016’da başlayan 4.5G’de abone sayısının 69.3 milyona ulaştığını ifade ederek, yılın üçüncü çeyreğinde aylık ortalama 459 dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülkeleri arasında bu konudaki birinciliğin devam ettiğini kaydetti. 4.5G hizmetini aktif kullanan abone sayısı konusundaki gelişimin de devam ettiğine işaret eden Turhan, aktif olarak 4.5G hizmetinden faydalanan vatandaşların sayısının 38.7 milyona ulaştığını söyledi. Turhan, 60.8 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant abone sayısının 73.8 milyona ulaştığını anlatarak, internet abone sayısında 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8.5 artış görüldüğünü, bu artıştaki ana etkenin yüzde 41.5’lik oranla ‘Eve Kadar Fiber’, müteakiben yüzde 11.6’lık oranla da xDSL abone sayısında gerçekleşen artış olduğunu ifade etti.

Mobil veri kullanımında da artış görüldüğünü vurgulayan Turhan, aylık ortalama mobil internet kullanımı yılın ikinci çeyreğinde 4.7 gigabayt seviyesindeyken, cihazı ve SIM kartı uyumlu 4.5G abonelerinde ise bu rakamın 7.6 gigabayt olduğunu belirtti.