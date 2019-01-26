Mobilyaya 200 milyon lira yatırım

Halen İzmir’de 60 bin metrekarelik kapalı tesislerinde üretim yapan şirket 120 bin metrekaresi kapalı toplam 160 bin metrekarelik yeni fabrika kuracak. Fabrika 2020’de faaliyete geçecek. Güçlü bir yatırımla büyüme odaklı çalışmalar yürürtüklerini belirten Çetmen Mobilya Genel Müdürü Merve Çetmen “Bunun bir yansıması olarak son bir yılda 721 kişiye iş olanağı sağladık ve çalışan sayımızı yüzde 100’den fazla artırarak 1.300’e ulaştırdık. 2019 yılında ise bu sayıyı yaklaşık olarak, 1.700’e çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Son 1 yılda yüzde 50 büyüdüklerini anlatan Çetmen 2023’e kadar yatırım hedeflerinin 200 milyon TL olduğunu belirtti. Çetmen “5 yıllık bir büyüme stratejisi doğrultusunda üretimden satışa, insan kaynaklarından pazarlama faaliyetlerine 360 derece bir dönüşüm içerisindeyiz. Bu doğrultuda bugün İzmir’deki 60 bin metrekarelik kapalı tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz üretimimizi yeni bir fabrika yatırımı ile güçlendirmeye hazırlanıyoruz. 160 bin metrekarelik alan içerisinde 120 bini kapalı, 40 bini açık alana sahip yeni fabrikamız 2020 yılında faaliyete geçecek” diye konuştu.

HEDEF 250 MAĞAZA

2017-2018 döneminde 32 yeni mobilya mağazası açtıklarını belirten Çetmen “Mağaza sayımızı 50’ye ulaştırdık. Bu yıl ise 25 mobilya mağazası yatırımı daha gerçekleştireceğiz” dedi. Çetmen 5 yıl sonunda mağaza sayısını 250’ye çıkarmayı planladıklanını anlattı.