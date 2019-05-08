‘Moda devleri için vazgeçilmez ülkeyiz’

Dünya genelinde 4 kıtada 8 farklı ülkede 10 binin üzerinde çalışanı bulunan Şahinler Holding, Türkiye’deki yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Tekstilden inşaata, enerjiden turizme, serbest bölge işletmeciliğinden gıdaya kadar birçok alanda faaliyeti bulunan şirket, Türkiye’den dünya devi moda markalarına üretim yapıyor. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, hem faaliyet gösterdiği sektörlerin durumu, hem de şirketi ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Türk hazır giyim sektörünün yıllık 17-18 milyar dolar ihracat rakamı ile dünyada önemli bir aktör haline geldiğini söyleyen Şahin “Özellikle hızlı tedarik, hızlı moda ve ürün çeşitliliği, Türkiye’de hazır giyim sanayisinin ve tekstil sanayisinin gelişmesine ve bu alana yatırım yapılmasına sebep oldu. Halen Türkiye bu konularda büyük moda devleri için vazgeçilmez bir ülke konumunda” açıklaması yaptı.

SEKTÖRE DESTEK VERİLMELİ

Sektörde adını dünyaya kanıtlamış olan bu gücü destekleyecek mekanizmaların oluşturulması gerektiğini söyleyen Kemal Şahin “Çünkü hazır giyim sektörü; dışarıdan gelen hammadde katkısı çok az olan, net ihracat yapan bir sektör. Hazır giyim aynı zamanda emek yoğun ve yüksek istihdam yaratan bir sektör. Ayrıca hazır giyim sektörü Anadolu’ya yayılarak eğitim seviyesi kısmen düşük olan vatandaşlarımıza da iş imkanı sağladığı için Türkiye’nin dengeli kalkınmasına çok önemli katkılar sağlamakta. Bence hükümetin bu sektöre değişik yollarla ister alt yapılarla, ister kredilendirmede, ister çalışanların eğitiminde isterse çalışanların teşvikinde maddi olarak destek vermesi gerekir. Bu sektörleri büyümesi Türkiye’den moda zincirlerinin çıkıp dünyaya yayılmalarını sağlayabilir. Bu tarz teşviklerle artırılan ihracatla; cari açığının bir daha çok büyümeyeceği bir dönüşümü sağlanabilir” dedi.