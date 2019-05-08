‘Moda devleri için vazgeçilmez ülkeyiz’
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye’nin dünya moda devleri için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Şahin “Hızlı teslimat, ürün çeşitliliği ve lojistikte öndeyiz” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Dünya genelinde 4 kıtada 8 farklı ülkede 10 binin üzerinde çalışanı bulunan Şahinler Holding, Türkiye’deki yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Tekstilden inşaata, enerjiden turizme, serbest bölge işletmeciliğinden gıdaya kadar birçok alanda faaliyeti bulunan şirket, Türkiye’den dünya devi moda markalarına üretim yapıyor. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, hem faaliyet gösterdiği sektörlerin durumu, hem de şirketi ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Türk hazır giyim sektörünün yıllık 17-18 milyar dolar ihracat rakamı ile dünyada önemli bir aktör haline geldiğini söyleyen Şahin “Özellikle hızlı tedarik, hızlı moda ve ürün çeşitliliği, Türkiye’de hazır giyim sanayisinin ve tekstil sanayisinin gelişmesine ve bu alana yatırım yapılmasına sebep oldu. Halen Türkiye bu konularda büyük moda devleri için vazgeçilmez bir ülke konumunda” açıklaması yaptı.
SEKTÖRE DESTEK VERİLMELİ
Sektörde adını dünyaya kanıtlamış olan bu gücü destekleyecek mekanizmaların oluşturulması gerektiğini söyleyen Kemal Şahin “Çünkü hazır giyim sektörü; dışarıdan gelen hammadde katkısı çok az olan, net ihracat yapan bir sektör. Hazır giyim aynı zamanda emek yoğun ve yüksek istihdam yaratan bir sektör. Ayrıca hazır giyim sektörü Anadolu’ya yayılarak eğitim seviyesi kısmen düşük olan vatandaşlarımıza da iş imkanı sağladığı için Türkiye’nin dengeli kalkınmasına çok önemli katkılar sağlamakta. Bence hükümetin bu sektöre değişik yollarla ister alt yapılarla, ister kredilendirmede, ister çalışanların eğitiminde isterse çalışanların teşvikinde maddi olarak destek vermesi gerekir. Bu sektörleri büyümesi Türkiye’den moda zincirlerinin çıkıp dünyaya yayılmalarını sağlayabilir. Bu tarz teşviklerle artırılan ihracatla; cari açığının bir daha çok büyümeyeceği bir dönüşümü sağlanabilir” dedi.
‘Potansiyelimizi kullanmalıyız’
Türkiye’nin, insan kaynağı ve potansiyeli, dizaynırları, lojistik konumu ve alt yapısı ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Kemal Şahin “Hem dijitalleşmeyi hem de lojistik kapasitesini aynı anda geliştirebilen Türkiye; Avrupa, Ortadoğu, Rusya ve Afrika’nın çok önemli bir oyuncusu olabilir. Türkiye’de üretim hızı, verimli iletişimi, lojistik avantajıyla birlikte müşteriyle fokus olmuş yapılara gidilebilirse çok daha başarılı olunacaktır. İhracat ayağında bu coğrafyada göreceli olarak Uzak Doğu’ya göre çok daha fazla şansımız var” açıklaması yaptı.
50 milyon dolarlık turizm yatırımı yaptı
Kemal Şahin, Antalya’da yer alan tatil köyü Club Mega Saray’da da yatırıma devam ettiklerini belirterek “Biz tenis oynayan bir aileyiz ve tatile gittiğimizde tenis oynayabileceğimiz yerlere giderdik. 650 yataklı bir tatil köyü yaptık. Club Mega Saray teniste ve sporda çok aktif olan bir aile oteli. Otelimizde Tenis Akademisi yatırımına imza attık. Turizm iyi gidiyor ve turizmde büyümek istiyoruz. Tenis aynı zamanda otelimizin kârlılığına sebep oldu. O zaman federasyonun yapacağı her şeye talip olalım dedik. Bu yatırımın 50 milyon dolar olacağını düşünüyoruz. Tenis oynayanlar güzel tesise daha çok gelecek ve biz de dövize katkı sağlayacağız” diye konuştu.
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