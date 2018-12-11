Model Fabrika devrede

Fabrika veya işletmelerdeki verimlilik konusunda aksayan yönlerini ya da fabrikanın üretime ayarlanmış biçiminde görülen verimsizlik unsurlarının iyileştirilmesi sağlayacak ‘Model Fabrika’ devreye girdi. Ankara’da Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi adıyla açılan ve Türkiye’de ilk olan ‘Model Fabrika’nın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Varank dünkü programı kapsamında ilk önce Eskişehir’de ETO TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi ile Kitap Fuarı’nın açılışa katıldı.

Kentin geniş kapsamlı ilk fuar ve kongre merkezini hizmete sunmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Varank “Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı aracılığıyla 10 milyon liralık hibe desteğinde bulunduk. Bu desteklerimizdeki amacımız yurdumuzun dört bir yanındaki potansiyeli harekete geçirerek, bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılmak” dedi. “Bu merkez 50 yıllık bir özlem” diyen Varank 16 yılda Eskişehir’e 21 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise konuşmasında, “Açılışını yaptığımız Vehbi Koç Kongre Merkezi, Eskişehir’e duyduğumuz güçlü gönül bağının bir sembolüdür” dedi.

İMALAT İÇİN ÖNEMLİ

Açılışın ardından Ankara’ya geçen Bakan Varank Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin (Model Fabrika) açılışına katıldı. Varank, Ankara Sanayi Odası, 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle kurdukları merkezin Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade etti. Merkezin, sanayiye yeni bakış açısı getireceğine inandığını dile getiren Varank, sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin pek çok teorik kavramın pratiğe dönüşeceğini söyledi.

Varank “Kadrosu, modern makine ve ekipmanıyla bu merkezde, ilk aşamada montaj ve işleme yapan imalatçılara hizmet verilecek. Altyapı zamanla, sürekli imalat sektörlerini kapsayacak ve dijital dönüşüm uygulamalarını da içerecek şekilde genişletilecek” dedi.