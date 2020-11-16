Modern sulama sistemi ekonomiye 375 milyon lira katkı sağladı

AA 16 Kasım 2020 Pazartesi 11:44 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 11:44

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda su tasarrufu sağlanması, çiftçilerin kazançlarının doğrudan ve dolaylı yollarla artırılması ve ülke tarımına katkı sunulmasına devam edileceği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı, bu nedenle sulama tesislerinde en modern ve tasarrufu, yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği vurgulanan açıklamada, bu bakımdan suyun depolanması, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırılması ve su kayıplarının minimum seviyeye indirilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

- "ÜLKE TARIMINI DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağladığına dikkati çeken Yıldız, bu durumun kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet edeceğini, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini kaydetti.

Sakarya'da 5 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonunun 25 Ekim'de tamamlandığını aktaran Yıldız, "Sakarya'da 2020 yılında toplam 47 bin 700 dekar arazide yapılan sulu tarım ve 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 375 milyon lira katkı sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Yıldız, tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğuna, salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz. Yapılan sulama yatırımlarına çiftçilerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz.

Sakarya'da 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız."