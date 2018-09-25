Mogherini: AB İran için özel ödeme kanalı üzerinde çalışıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu altında Rusya, Birleşik Krallık, Almanya, Çin ve Fransa´nın oluşturduğu Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) toplantısının ardından gerçekleştirdiği resmi açıklamada Mogherini, İran´ın da aynı şekilde anlaşmaya uyacağını da ekledi. Mogherini, "Somut ve acil sonuçlar üretmek amacıyla üyeler, İran ile, özellikle petrol gibi İran´ın ihracat ürünleri ödemeleri için bir ödeme kanalı oluşturulmasına olumlu bakıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında ABD´nin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklamış, ancak AB üye ülkeleri anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıklamıştı. ABD´nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Trump, İran üzerinde özellikle petrol endüstrisini hedef alan çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı. Ağustos´ta uygulamaya giren ilk yaptırımların ardından, Kasım´da uygulanacak yeni yaptırımlar öncesi ABD, müttefiklerine İran ile iş yapılmaması konusuna uyarılarda bulunmayı sürdürürken, İran ile iş yapan AB üye ülkelerine de ikincil yaptırımlar uygulayacağı uyarısında bulundu.