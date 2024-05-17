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Ekonomi

Mohammad Ali Poursamadi Sosyal Medyadaki Yatırım Tuzaklarına Karşı Uyardı!

Sosyal medya platformları ve çevrimiçi alanlarda, kendilerini yatırım uzmanı veya borsa kahini gibi tanıtan manipülatif kişilerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Özellikle X ve YouTube gibi platformlarda yoğunlaşan bu durum, yatırımcılar için potansiyel riskler oluşturuyor. Finans Uzmanı Mohammad Ali Poursamadi, bu konuda yatırımcıları bilinçlendirmek amacıyla önemli tavsiyelerde bulundu.

17 Mayıs 2024 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Mohammad Ali Poursamadi Sosyal Medyadaki Yatırım Tuzaklarına Karşı Uyardı!
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Mohammad Ali Poursamadi yaptığı açıklamada, "İnternet ortamında, kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak sunup, insanları belirli yatırımlara yönlendirme çabası içinde olan kişilerin sayısında son aylarda büyük bir artış görülüyor." İfadelerini kullandı. Bu kişilerin çoğunlukla yanıltıcı bilgilerle dolu olduğunu vurgulayan Poursamadi, yatırımcıların bu tür tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Yatırımlarınızı şekillendirirken, BDDK onaylı aracı kurumların ve şirketlerin resmi hesaplarından yapılan açıklamaların yanı sıra Kamu Aydınlatma Platformu sayfalarındaki bilgilere başvurmanız önem taşıyor. Poursamadi, "Yatırım kararlarınızı almadan önce mutlaka doğru ve güvenilir bilgileri edinmek hayati önem taşır" şeklinde konuştu.

"Yatırım dünyası karmaşık ve çeşitli riskler içerebilir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmak, sormak ve öğrenmekten çekinmemek gerekiyor," diyen Poursamadi, borsa yatırımlarının bilgiye dayalı olması gerektiğinin altını çizdi. Şirketlerin günlük duyurularının ve aracı kurum danışmanlarının yatırımcılar için değerli bilgi kaynakları olduğunu belirtti.

Ayrıca, Poursamadi sosyal medya platformlarında sıklıkla rastlanan manipülatif içeriklere ve yanıltıcı reklamlara karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı ve özellikle Instagram sponsorlu reklamları ve Google Adwords üzerinden yapılan yanıltıcı reklamların tüketicileri yanlış yönlendirebileceğini ve bu tür içeriklerin dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi.

Son olarak, manipülatörlerin çoğu zaman belirli hisse senetlerine yönlendirme yaparak yatırımcıları yanıltma peşinde olduğunu hatırlatan Poursamadi, yatırımcılara her zaman güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri ve şüpheli durumlarda ekstra dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

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