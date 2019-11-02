Moldova Yatırım Ajansı Direktörü Rodica Verbeniuc ve Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea, İstanbul Sanayi Odası'nda düzenlenen Moldova Ülke Günü etkinliğinde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Verbeniuc, etkinlik aracılığıyla Moldova'nın bir yatırım yeri, ticaret partneri ve seyahat rotası olarak tanıtımını yapmak istediklerini anlattı.

Türkiye'de ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğinin altını çizen Verbeniuc, Türk iş dünyasının Moldova hakkında bilgilere birinci kaynaktan ulaşarak sorularını sorma imkanı bulduğunu da aktardı.

- "Türkiye, Moldova'nın en iyi 6'ncı ticaret partneri"

Rodica Verbeniuc, 2016 yılında yürürlüğe giren Moldova ve Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının sonuçlarını göstermeye başladığını belirterek, şunları söyledi: "Moldova ihracattan daha çok ithalat gerçekleştiren bir ülke. Son 6 yıldaki trendlere baktığımızda, Türkiye'nin Moldova'nın en iyi 6'ncı ticaret partneri olduğunu görüyoruz. Moldova, doğu ve batının arasındaki bir köprü gibi, coğrafi konumu itibarıyla avantajlar sunuyor. Toplam 43 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var. Tüm bunlar da Moldova'da yatırım gerçekleştirip, üretim yapıp, dünyanın farklı bölgelerine ihracat gerçekleştirmek isteyenlere imkan sağlıyor."

Türk yatırımcıların Moldova'da özellikle otel ve inşaat endüstrilerinde başarılı hikayelere imza attığına dikkati çeken Verbeniuc, "Tekstil ve dokuma endüstrisinde de birkaç planımız var. Endüstri parkları, bina inşası ve altyapı konularında bile yapılacak çok şey var." diye konuştu.

- "Serbest bölgede kolaylıklar sağlıyoruz"

Moldova Yatırım Ajansı Direktörü Rodica Verbeniuc, Moldova'nın yatırımcılara sunduğu olanaklara ilişkin "Serbest bölgede yatırımcılar için kolaylıklar sağlıyoruz. Bu bölgede kurumlar vergisi yalnızca yüzde 6, KDV yok ve 10 yıl boyunca mevzuatta bir değişiklik olmayacağının garantisini de veriyoruz." bilgilerini de paylaştı.

Türk yatırımcıların detaycı, mükemmeliyetçi ve iyi eğitimli kişiler olduğunu dile getiren Verbeniuc, "Özellikle hizmet sektöründe Moldovalı girişimcilerin Türk girişimcilerden öğrenecekleri var. Turistik bir lokasyon olarak da kendimizi tanıtmak istiyoruz. Moldova, Türkiye’ye yaklaşık 2 saat uzaklıkta, iklimlerimiz çok benzer, bazı bölgelerde mutfaklarımız da benzer ve tarihlerimizden de öğreneceğimiz şeyler var." dedi.

Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea da iki ülke yatırımcılarının iş birliği yapabileceği alanlara ilişkin, son yıllarda talebi artan "ekolojik ürünler marketi"ne işaret ederek, iki ülkenin bu işi yapabilme adına iyi fırsatlara sahip olduğunu söyledi.

Moldova'nın nüfusu 3,6 milyonluk küçük bir ülke olduğunu ve bölgede rekabetçi olabilmek için gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 60'ını ihraç etmesi gerektiğini aktaran Harea, Türkiye'den daha fazla yatırımcıya sahip olmak istediklerini anlattı.

İki ülke arasındaki turizm ilişkilerine de değinen Harea, şunları kaydetti: "Birçok Moldovalı Türkiye'nin güzel yerlerinin ziyaret etmeye geliyor. Biz, Türkleri de Moldova'yı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Moldova'nın kasabalarını ziyaret eden Türk vatandaşlarının gördüklerinden memnun olduğunu biliyorum. Bu aslında bir iş ve sizin turizm noktasındaki uzmanlığınızdan faydalanmak istiyoruz. Turizm konusundaki deneyimleriniz çok iyi ve sizden öğrenip bunları Moldova'da uygulamak istiyoruz."