Monex Europe Analisti Berich: TL'de değer kazancı sürebilir

Monex Europe Analisti Ranko Berich Bloomberg HT'ye Türk Lirası'nın kısa vadede değer kazancının devam edebileceğini belirtti.

Gelişen piyasalarda son dönemde bir panik havası yaşandığını hatırlatan Berich "TL, peso, rand şu an ralli yaşıyor. Kısa vadede de bu devam edecek. Gelişen piyasalardaki satışlarda doların yükselmesi ve faizlerin artması etkiliydi. TL'yi etkileyen iç sebepler de yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'ydı. MB'nin faiz artışıyla artık bağımsızlık tartışmaları geride kaldı. " diye konuştu.

(Bloomberg)