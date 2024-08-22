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Ekonomi

Montajı 10 saat sürdü! Türkiye'de bir ilk olacak dev projede kritik aşama tamamlandı

Türkiye'de bir ilk olacak yapımı Mersin'de devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde dış koruma kabuğunun alt kısmı montajlandı. 63 metre yüksekliğe sahip metal yapının montajı 10 saat sürdü.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
Montajı 10 saat sürdü! Türkiye'de bir ilk olacak dev projede kritik aşama tamamlandı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 63 metre yüksekliğe sahip metal yapının montajı 10 saat sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, işlemin ünite için önemli olduğunu belirtti.

Üçüncü nesil nükleer güç ünitelerinin büyük depremlere, kasırgalara, tsunamilere ve şok dalgalarına karşı tasarlanmış yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatıldığını anlatan Butckikh, "Dış koruma kabının alt kubbe kısmının başarılı şekilde monte edilmesinin ardından bir sonraki aşamayı Akkuyu NGS inşaatçıları tarafından dış koruma kabının kubbesinin monte edilmesi oluşturacak. Bir araya getirilen bu büyük ölçekli betonarme yapı, nükleer santralin hizmet ömrü boyunca reaktör tesisini dış etkilerden koruyacak." ifadelerini kullandı.

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