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Ekonomi

Moody's 2020 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

Türkiye'nin kredi notu ve görünümü, gelecek yıl 5 Haziran ve 4 Aralık'ta değerlendirilebilecek.

AA18.12.2019  15:48 - Güncelleme: 18.12.2019  15:48
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2020'de Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin muhtemel değerlendirme tarihlerini yayımladı. 
 
Moody's'in açıkladığı 2020 yılına ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün gelecek yıl 5 Haziran ve 4 Aralık'ta değerlendirilebileceği bildirildi.
 
Moody's'in reyting politikasında, derecelendirilen ülkelerin kredi notları ve görünümlerinin en az 6 ay aralıkla gözden geçirilmesi gerekiyor.
 
Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih verilmesi, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmiyor.
 
Moody's, en son 7 Aralık 2019'da Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.
 
Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

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