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Ekonomi

Moody's: Avrupa'da telekom şirketlerinin gelirleri azalacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa'daki telekom operatörlerinin gelirlerinin koronavirüs salgını nedeniyle azalmasının beklendiğini duyurdu.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 14:27
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Moody's'ten yapılan açıklamada, ülkelerin milli gelirleri ve telekomünikasyon şirketlerinin gelirleri arasındaki korelasyon nedeniyle Avrupalı telekomünikasyon şirketlerinin gelirlerinin gelecek dönemde azalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketlerin müşterilerinin koronavirüs nedeniyle borçluluklarının artabileceği ancak iletişimin, temel gereksinimlerden biri olması nedeniyle müşteri harcamalarında kesinti yapılacaklar listesinde ilk sırada yer almayacağı vurgulandı.

Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Carlos Winzer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avrupalı telekom operatörlerinin gelirlerinin yüzde olarak tek hanelere inmesi olası." ifadesini kullandı.

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