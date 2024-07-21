Moody's'in Türkiye kararı yabancıyı olumluya döndürdü: Pazartesi günü etkisini göreceğiz

Ekonomistler; Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl sonra yükseltmesi, ilk defa iki kademe artırması ve görünümü de pozitif olarak korumasının, yabancının algısını olumlu yönde etkilediğini söyledi. Yabancının güvenindeki hızlı toparlanmayla birlikte yeni not artışları da bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin son bir yıldır uyguladığı para ve mali politikalar, art arda atılan yeni adımlar uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da notlarına olumlu yansıyor. Notlardaki görünüm ise yabancı yatırımcının bir ülkeye gidebilmesinde göz önünde bulundurduğu en önemli kriterlerin başında geliyor. Mart ayında Fitch Ratings'in, mayısta da Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu artırmaları ve not görünümünü pozitife yükseltmelerinin ardından 19 Temmuz gecesi de Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez iki basamak birden artırarak 'B3'ten 'B1'e yükseltti, not görünümünü de pozitif tuttu. Notun iki kademe birden artması; yabancı yatırımcının güvenindeki hızlı toparlanmanın ispatı ve sağlanan istikrarın işareti olarak değerlendiriliyor.

GÜVEN ARTIYOR

Moody's'in kararının yabacı yatırımcının gelmesi ve piyasaya etkisini ekonomistlere sorduk. AKŞAM'a açıklamalarda bulunan Ekonomist ve Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman, "Moody's'in notunu artırmada temel itici güç; ortodoks para politikasına kararlı geri dönüş, Türkiye'nin başlıca makroekonomik dengesizliklerinin azalması, enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmeye başlaması, dış kırılganlığının azalması, enflasyonist baskıların gelecek aylarda ve 2025'e doğru hafifleyeceğine dair fazla güven vermesi, para politikasının kredibilite artışı ve bunun Türk Lirası'na güveni artırması" dedi. Piyasaların 1 kademe not artışını satın aldığını ancak kendisinin 2 kademe artış beklediğiyle ilgili günler öncesinden tweet attığını belirten Sağman, piyasaya sürpriz olan kararda tahminin tutmasından dolayı da mutlu olduğunu söyledi.

GAYRETLER GÖRÜLÜYOR

Mehmet Şimşek dönemiyle birlikte yabancının bakış açısının çok negatiften olumluya döndüğünü, ekonomide çok iyi çabaların olduğunu ve bu olumluya dönüşün yabancılar tarafından da görüldüğünü belirten Sağman, "Not artışı iyi gelişme ama daha yolumuz var. Şu anda 'yatırım yapılabilir' olmak için 3 notumuz daha bulunuyor. Yabancı açısından 2 yıl sonra bu 'yatırım yapılabilir' notunu alabiliriz. Yabancı girişinin hızlanması için makroekonomik ortamın daha da düzelmesi ve öngörülebilirliğin artması gerekiyor. Özellikle bundan sonra doğrudan yabancı sermaye yatırımları için altyapı ve en önemlisi hukuktan kurumsal yapıya kadar birçok alanda güçlü bir hikaye gerekiyor" diye konuştu. Kararın pazartesi günü piyasalar açıldığında olumlu yansıyacağını da belirten Sağman, "Pozitif bir borsa göreceğiz" diye konuştu.

BORSA HAREKETLENECEK

Görüşünü aldığımız ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz da kredi derecelendirme kuruluşlarının; para politikasında ortodoksluğa geçişin ve mali politika tarafında da vergi paketi, kamuda tasarruf adımları gibi gayretleri olumlu değerlendirerek kredisini yükselttiğini söyledi. Eryılmaz, "Enflasyonun önümüzdeki yıl iyileşeceğini düşünüyorlar, 2.5 yılda cari açığın (döviz açığı) ilk kez 30 milyar doların altına indiğini görüyorlar. Gri listeden çıkış, CDS'teki (kredi risk primi) düşüş önemliydi. Yabancı da atılan adımları genel olarak doğru buluyor. Yabancı yatırım için kredi notu çok önemli" dedi. Karar nedeniyle pazartesi günü borsanın 11 bin 800'lere doğru biraz daha hareketinin hızını artıracağını da belirten Eryılmaz, "Son çeyrekte güçlü bir yabancı yatırım, göreceğiz" dedi.

DAHA FAZLASININ GELECEĞİNİ GÖSTERİYOR

BLUEBAY Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, 2 kademe not artırımının nadiren görüldüğüne dikkat çekti. Bunun, daha fazlasının geleceğini gösterdiğini belirten İngiliz ekonomist Ash, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in reformları etkisini gösterdi" dedi.

İŞ DÜNYASI KARARDAN MEMNUN

■ TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: Artan kredi notları doğru yolda ilerlediğimizi tescil ediyor. Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil ediyor.

■ İSTANBUL T İCARET ODASI ( İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: Enfl asyonla mücadelemizi S&P, Fitch ve Moody's Türkiye'yi asıl hak ettiği minimum not olan 'yatırım yapılabilir' ve üstüne çıkarana kadar, ekonominin tüm unsurlarıyla bir denge içinde sürdürmeliyiz.