Motor devinden müthiş proje! Her biri 1 milyon eve elektrik sağlayacak

star.com.tr 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:36

Son zamanlarda enerji kıtlığına rağmen büyük ölçekli nükleer projelere yeşil ışık yakmaya isteksiz olan hükümet, nükleer enerji üretimi için Küçük Modüler Reaktör (SMR) geliştirmesi için, bir Rolls-Royce projesine 283 milyon dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor.



Projenin yaklaşık %80'ine sahip olacak olan Rolls-Royce, iki ortak, BNF Resources UK ve Exelon Generation ile birlikte 263 milyon dolar daha yatırım yapacak.

Reuters'a konuşan İngiltere'nin İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng projeyi, 'İngiltere'nin daha düşük karbonlu enerji elde etmek ve daha fazla enerji bağımsızlığının sağlanması için bir ömürlük fırsat.' olarak niteledi.

Kwarteng'e göre SMR teknolojisi, insanların evlerine temiz elektrik kullanması ve zaten azalan uçucu fosil yakıt kullanımını daha da azaltarak, maliyetlerin düşmesini sağlayacak.

Rolls-Royce'un hisseleri, hükümetin desteği ve finansmanı haberleriyle yaklaşık %4 arttı. Şirketin, SMR işi için 40.000'e kadar personel istihdam etmesi bekleniyor. Ayrıca SMR teknolojisi ve enerjisinde, küresel ihracat potansiyelinin inanılmaz boyutta olduğu bildiriliyor.

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Tom Greatrex, 'Devlet desteği, yatırımcılara İngiltere'nin 'Yeşil bir teknoloji olarak' nükleere inandığını gösteriyor.' dedi.

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Geleneksel nükleer santrallerin aksine, SMR'ler fabrikalarda üretilebilir, kolayca taşınabilir ve yaklaşık iki futbol sahası büyüklüğünde alanlara monte edilebilir. Bununla birlikte, her bir SMR, yaklaşık 150 kara rüzgar türbini tarafından üretilenle aynı şekilde, yaklaşık bir milyon eve güç sağlamak için yeterli enerji üretme kapasitesine sahip.

Şu anda, İngiltere'nin elektrik üretiminin yaklaşık %21'i nükleer enerjiden sağlanıyor. Rolls-Royce'un tahminleri, İngiltere'nin enerji üretimi için mevcut nükleer santralleri değiştirmek için yaklaşık 16 SMR'ye ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

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