Motorinde beklenen indirim

15 Mart 2022 Salı 08:48 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 08:48

Brent petrol tarafında geri çekilmenin etkisiyle beraber sektör ve vatandaşlar tarafından akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi meydana gelmişti. Buna göre 15 Mart itibarıyla motorine indirim yapıldı. Daha önce indirim ve zam kararlarını sosyal medya hesabından bildiren Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu kez açıklamada bulunmadı. Öte yandan petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel hafta içinde benzin fiyatında da indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN İÇİN İNDİRİM YAPILDI

Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesiyle yükselen benzin ve motorin fiyatları için olumlu haber akışıyla indirim beklentisi oluşmuştu. Bununla beraber bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için 2 lira 38 kuruş indirim yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜNYADA REKOR KIRDI

Benzin ve motorin fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası 133 doları aşarak 14 yılın zirvesini gören brent petrol nedeniyle tüm dünyada rekor kırmıştı. Son gelen haber akışıyla petrol varil fiyatının 105 dolar düzeyinin altına gerilemesiyle beraber benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi oluştu.