Motorine 8 kuruşluk indirim
Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruşluk indirim bekleniyor.
Motorin pompa fiyatında yeni bir indirim daha bekleniyor.
Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin fiyatında ise şu an için bir değişim beklenmiyor.
İstanbul'da motorinin litresi ortalama 6 liradan, benzinin litresi ise 6 lira 14 kuruştan satılıyor.
(NTV)
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