Motorine 8 kuruşluk indirim

Motorin pompa fiyatında yeni bir indirim daha bekleniyor.

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin fiyatında ise şu an için bir değişim beklenmiyor.

İstanbul'da motorinin litresi ortalama 6 liradan, benzinin litresi ise 6 lira 14 kuruştan satılıyor.

(NTV)