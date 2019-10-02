Araç sahiplerine müjde: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor
Motorine bu gece yarısından itibaren 14 kuruş indirim geliyor. 7'si pompaya 7'si ÖTV'ye yansıyacak.
Motorine bu gece yarısından itibaren 14 kuruş indirim geliyor. 7'si pompaya 7'si ÖTV'ye yansıyacak.
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