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Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksiti için son gün 31 Ocak

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Perşembe günü dolacak.

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Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait MTV'nin 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek.

Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek.

Kuruma ait www.gib.gov.tr internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde anlaşmalı bankalarla yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek.

Ayrıca, vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de bu borçlar ödenebilecek.

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