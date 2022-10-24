Muazzam fırsat! ''Turan Yolu'' dengeleri alt üst edecek

Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki Zengezur Koridoru, bölgesel ve küresel jeopolitik dengeleri önemli oranda değiştirecek bir güce sahip.

Özellikle bu koridorun Türkiye ile bağlantısının olması büyük önem arz ediyor.

"Turan Koridoru" veya "Turan Yolu" olarak da bilinen Zengezur Koridoru'yla, Orta Asya ile Türkiye, kara ve demir yolu ile bağlanacak. Koridor, İstanbul'dan Türkistan'a kadarki güzergahın da tek adresi.

MUAZZAM FIRSAT! "TURAN YOLU" DENGELERİ ALT ÜST EDECEK

Pakistan Küresel ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (CGSS) Direktörü Khalid Taimur Akram Trend'e verdiği demeçte, Zengezur'un tüm bölge ülkelerine muazzam fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Uzmana göre, Zengezur Koridoru'nun açılması bölge ülkeleri arasında, ekonomik bağlantıyı, ulaşımı ve iletişim hatlarını canlandıracak ve bölgesel paydaşlar arasında diğer birçok alanda iş birliğini artıracak.

Akram, "Koridor, küresel haritada büyük bir alanı kapsamasa da, büyük jeopolitik öneme sahip ve bölgenin son yıllarda gelişen ulaşım ve iletişim mimarisi üzerinde potansiyel etkisi olacak. Böylece Zengezur Koridoru sadece Türkiye ve Azerbaycan için değil; Ermenistan, İran, Gürcistan ve Rusya için de büyük fırsatlar sunacaktır" dedi.

Azerbaycan, bölgeyi yeni ulaşım hatlarıyla canlandırmaya da devam ediyor.

Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran sınırları yakınındaki Zengilan şehri uluslararası bir havalimanıyla dünyaya bağlanacak.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

Zengilan Havalimanı'nın Zengezur Koridoru girişiminin bir parçası olduğunu belirten Akram, bu havalimanın ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ve transit ticareti artırma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

Star Gazetesi