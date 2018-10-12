"Mucize bitki" üreticisinin yüzünü güldürdü

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın, 15 gün erken çiçek açması üreticisinin yüzünün gülmesini sağladı.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın ekimi ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılıyor. Hasadı ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen safranın birçok hastalığa da şifa olduğu biliniyor.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak nitelendirilen safranın soğanı, ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veriyor, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, yeniden toprakla buluşturuluyor.

Bu yıl 15 gün erken çiçek açan ve kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre, sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safranın hasadının 15 Ekim ile 15 Kasım arasında yapıldığını, bu yıl iklimin sıcak olmasından dolayı 15 gün erken başladığını söyledi.

Ürünün en yüksek veriminin olduğu günlerin yaşandığını ifade eden Emre, "Bizim normal şartlarda bu verimi bundan 15 gün sonra almamız gerekiyor. Ürün konusunda bir hareketlilik var. Önceden hava sıcaklığının bir gün düşük, diğer gün yüksek olması safran çiçeği de sıcaklığa göre açtığı için verimde bir azalma oluyordu. Son 15 günden beri stabil bir iklim var. Bu da her gün ürün almamızı sağlıyor, sevindirici bir durum." diye konuştu.

15-16 kilogram hasat bekleniyor

Safran bitkisinin ticari olarak 25 dekarlık alanda üretildiğini aktaran Emre, şöyle konuştu:

"İklimin güzel gitmesi dolayısıyla bu sene yaklaşık 15-16 kilogram safran hasadı beliyoruz. Safran üretimini artırmak için projeler yapıyoruz. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projemiz var. Safranı gündemde tutuyoruz, gündemde tutarken somut bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu somut örneklerden en önemlisi de dünyada çok çalışılmış bir konu olmayan safranda makineleşmeye yoğunluk verdik."

Emre, üretimlerin istenilen seviyede olmadığını vurgulayarak, soğan temininde bir maliyet yüksekliği olduğunu dile getirdi.

Kasım sonuna kadar ürün verecek

Safran üreticisi İsmail Yılmaz da hasadın 15 gün önceden başladığını ve iyi bir ürün aldıklarını belirtti.

Havanın iyi olması durumunda kasım ayının sonuna kadar ürün alabileceklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çiçeklenme döneminde çok yağmuru sevmiyor, yağmur yağarsa çiçekler küsüyor. Erken başlaması da iyi oldu. Geçen yıla öre daha güzel, son yılımız bizim, söküm yılımız. Çiçeklerinde yavruladığı bir yıl, verim daha güzel. Ağustos ayının 10 ile 30'u arasında dikiyoruz soğanları. Soğanlar 3 yıl toprakta kalıyor. Üç yılın sonunda ekim-kasım ayında hasat yaptıktan sonra haziran ayı gibi soğanları söküyoruz. Bir diktiğimiz soğan 8-10 tane oluyor. Söktükten sonra başka yere dikiyoruz."